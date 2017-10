Despre profesia de medic gastroenterolog şi afecţiunile gastrointestinale

De vorbă cu dr. Marian Anghel, medic primar gastroenterologie - medicină internă la Ovidius Clinical Hospital

Despre profesia de medic gastroenterolog și afecțiunile gastrointestinale

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Medicul este omul care și-a dedicat în mod conștient, premeditat, întreaga viață semenilor. Nu sunt puțini cei dintre noi care s-au întrebat cine sunt acești oameni care reușesc să treacă prin atât de mulți ani de pregătiri temeinice, pentru a avea o meserie consumatoare de timp și resurse emoționale. Este cert că ne interesează să îi cunoaștem mai bine pe cei care ne îngrijesc, în mâinile cărora ne punem cu încredere sănătatea.Dr. Marian Anghel, medic primar gastroenterologie - medicină internă la Ovi-dius Clinical Hospital este un om cu adevărat împlinit. Căsătorit cu iubita sa din liceu, medic de asemenea, cu care are o fiică deosebită, cadru universitar, dr. Anghel își oferă timpul pacienților săi într-un spital dotat la cele mai înalte standarde.- Care a fost parcursul dvs. profesional și cum ați ajuns să colaborați cu Ovidius Clinical Hospital?Dr. M.A.: „Copilăria și adolescența sunt legate de București, unde, după liceul teoretic, am ales să urmez Institutul Medico-Militar, pe care l-am absolvit în 1981. Am fost stagiar timp de trei ani la Spitalul Militar Central, apoi medic de unitate într-o perioadă gri în care nu s-a mai organizat concursul de rezidențiat (i se spunea pe atunci secundariat), până în 1990. Am parcurs toate etapele carierei de medic până la aceea de șef de secție într-un spital militar, unde am încercat să ajut cât pot de bine omul aflat în suferință. Am obținut competențe în ecografia generală, endoscopia digestivă și am parcurs și a doua specialitate, în gastroenterologie. Colaborarea cu Ovidius Clinical Hospital a venit cumva ca o continuare firească și totodată provocatoare, după părăsirea sistemului militar, oarecum închis. Am găsit aici aparatura despre care doar citisem, un colectiv și ambianță deosebite”.- Ce planuri aveți pentru specialitatea dvs. la Ovidius Clinical Hospital?Dr. M.A.: „Sper, ca având ajutorul colectivului, să realizăm o unitate de medicină internă și gastroenterologie competitivă, care să răspundă necesităților pacienților. Plec de la premisa că îmi desfășor activitatea într-un loc în care gastroenterologia este la cel mai înalt nivel, existând disponibilitatea atragerii de colaboratori tineri și abordarea unor noi metode de diagnostic și terapie”.- Ce fel de servicii pot găsi pacienții aici?Dr. M.A.: „În prezent, la Ovidius Clinical Hospital se fac endoscopii diagnostice și terapeutice, precum și o paletă de intervenții care se va extinde în viitor. În prezent avem în derulare un program de screening care se adresează tuturor persoanelor care vor să beneficieze de investigații gastroenterologice. Înscrierea în program se face doar cu biletul de trimitere de la medicul de familie și dovada de asigurat”.- Mai toți oamenii se plâng la un moment dat de tulburări digestive. Care credeți că sunt miturile în ceea ce privește afecțiunile gastroentero-logice ce îi dezinformează cel mai mult pe aceștia?Dr. M.A.: „Conform aserțiunii că la medicină și fotbal se pricep toți, aceste mituri sunt atât de multe că nu aș putea prezenta o listă exhaustivă, dar pot enumera câteva: ceaiurile și suplimentele nu pot face rău pentru că sunt naturale (ceea ce este nu numai fals, dar și periculos a folosi aceste remedii fără avizul specialistului); alimentele picante cauzează ulcer; doar alcoolicii pot face ciroză hepatică; colonul trebuie curățat cu diverse cure și produse de detoxifiere”.- Dar care sunt factorii care determină cel mai des afecțiunile gastroenterologice?Dr. M.A.: „Diversele segmente ale tubului digestiv îndeplinesc mai multe funcții: prelucrare, sinteză, excreție, apărare. Aceste activități pot fi perturbate de factori atât externi, ca alimentele, microorganismele, toxicele, sau factori endogeni, care țin de sistemul endocrin, circulator, moștenire genetică și, nu în ultimul rând, de personalitatea fiecăruia”.- Ce ar trebui să știe pacienții pentru a avea mai multă grijă de sistemul lor digestiv?Dr. M.A.: „Sănătatea aparatului digestiv poate fi menținută respectând câteva reguli. Mie, ca internist însă, îmi vine greu să vorbesc numai despre un sistem, fiind obișnuit să privesc corpul uman holistic, de aceea unele dintre aceste sfaturi se adresează și altor părți ale organismului. De exemplu:- exercițiul fizic reduce stresul (există o relație foarte strânsă între creier și aparatul digestiv), dar acesta reduce și glicemia și ameliorează simptome cardiovasculare;- scăderea greutății reduce balonarea, eructațiile, arsurile abdominale;- consumul de fibre 20-25 g/zi din cereale integrale, nuci, reglează tranzitul intestinal;- aportul hidric de minim 2 litri de apă pe zi este obligatoriu;- mesele trebuie să fie regulate și în cantități mici;- alcoolul este bine să fie consumat în cantitate mică și nu regulat”, a completat specialistul.