Dr. Elvira Craiu, medic primar cardiolog la Ovidius Clinical Hospital

Despre bolile cardiovasculare la femei

Bolile cardio-vasculare (BCV) au devenit, în ultimii ani, principala cauză de îmbolnăvire și deces în toată lumea și, fără excepție, și la noi în țară. În același timp, boala cardiacă ischemică (BCI) și hipertensiunea arterială (HTA) sunt cele mai frecvente boli, reprezentând cauzele principale de îmbolnăvire și mortalitate, atât la bărbați, cât și la femei.Cercetările ultimului secol au contrazis părerea că femeile au un risc mai scăzut pentru BCV, comparativ cu bărbații. Astfel, numai educarea și informarea corectă a populației adulte poate conduce la scăderea riscului real, în timp util.„Prezența asocierii factorilor de risc multipli și mai ales a diabetului zaharat cu efecte mai nefavorabile la femei și aflat în expansiune în întreaga lume indică o probabilitate mult mai mare a BCV, și mai ales a BCI la femei.Factorii de risc principali pentru BCV sunt: HTA, dislipidemia, diabetul zaharat, fumatul, factorii genetici, obezitatea, sedentarismul, etc. La femei se adaugă și factorii de risc specifici (menopauza, complicațiile metabolice ale sarcinii, markerii de inflamație, anemia)”, a spus dr. Elvira Craiu, medic primar cardiolog la Ovidius Clinical Hospital.Factorii de risc implicațiDatele statistice ne arată clar dimensiunea gravității BCV la femei:- 25% dintre femeile adulte nu au testat profilul lipidic (colesterol total, trigliceride, LDL-colesterol și HDL-colesterol) niciodată în viața lor și mai puțin de 50% dintre femeile adulte cu factori de risc importanți pentru BCV diagnosticați nu respectă indicațiile medicale (stil de viață, dietă, tratament etc.);- 25% dintre femeile adulte cu vârsta peste 18 ani au valori tensionale crescute. Conform ghidurilor americane și europene actuale, tensiunea arterială normală este sub 140/80 mmHg, dar peste 60% dintre femeile de peste 45 ani au valori tensionale peste 140/90 mmHg;- peste jumătate dintre femeile peste 55 ani au colesterol total peste 240 mg/dl. În același timp, HDL-colesterol scăzut și trigliceride crescute reprezintă factori de risc specifici pentru BCV, mai frecvent la femei față de bărbați;- riscul apariției diabetului zaharat la femei este de 7-8 ori mai mare față de bărbați, la care riscul este numai de patru ori mai mare. Riscul de recurență a infarctului miocardic la femeile diabetice este de trei ori mai mare față de femeile ne-diabetice;- la femei, fumatul dublează riscul pentru BCV și mai ales, pentru BCI, crește riscul pentru moarte subită de cauză cardiacă și pentru accidentul vascular cerebral; riscul pentru infarctul miocardic la femei este crescut chiar la un consum minimal (1-4 țigări/zi), mai ales la femeile tinere, chiar fără alți factori de risc. Riscul major este înregistrat la femeile fumătoare sub vârsta de 55 ani. 84% dintre femeile fumătoare și cu diabet zaharat prezintă riscul de a dezvolta accident vascular cerebral sever;- obezitatea asociază risc crescut pentru BCV, și mai ales pentru HTA, dacă se însoțește de obezitate abdominală (circumferința abdominală măsurată la nivelul șoldurilor peste 88-90 cm.);- riscul pentru deces prin BCV la femeile cu diabet zaharat este de 3-7 ori mai mare față de bărbați (au risc de 2-3 ori mai mare). Să nu uităm și faptul că 63% dintre femei decedează subit având o boală coronariană gravă, fără simptome severe.„În fața pericolului real reprezentat de BCV la femei, modificarea agresivă a factorilor de risc, cunoașterea dimensiunii și a riscului bolii/bolilor, mai ales de la debut, este o condiție esențială.În consecință, aplicarea optimă a strategiei preventive este necesară. Acest deziderat nu poate fi realizat decât prin implicarea activă a femeii moderne care înțelege importanța examinării medicale pentru stabilirea diagnosticului precoce și conștientizarea riscului bolii/bolilor, înainte sau imediat după apariția unor simptome, chiar neclare. Numai o echipă medicală complexă poate depista și, desigur, trata corect boala cardio-vasculară și preveni riscurile ei în evoluție”, a mai adăugat dr. Elvira Craiu.v v vLa Ovidius Clinical Hospital, cardiologi, neurologi, endocrinologi, nefrologi, diabetologi, desfășoară o muncă de echipă complexă și pot astfel oferi pacientelor un diagnostic complet, pe măsura afecțiunii/afecțiunilor cardiace de care suferă acestea.