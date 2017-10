Dereglările hormonale - cauză a durerilor de sâni

Simbolul feminității, sânii sunt expuși frecvent unor dereglări hormonale care pot degenera în afecțiuni maligne. Un exemplu este mastodinia, însoțită frecvent de senzația de tensiune, de mărire în volum a sânilor și poate iradia spre membrul superior și la baza gâtului. Aceasta are drept factori favorizanți atât dezechilibrele hormonale, cât și modificările genetice.Mastodinia este însoțită frecvent de senzația de tensiune, de durere la nivelul sânilor, resimțită de femei înainte de perioada ciclului menstrual, care dispar imediat după. Dezvoltarea și funcționalitatea normală a glandei mamare implică un echilibru hormonal.Cauza durerilor de sâni este greu de precizat, dar de cele mai multe ori, acestea apar prin destinderea țesuturilor din cauza unei inflamații sau a dezvoltării unor formațiuni tumorale ale sânului, de regulă benigne.„Sânul este un atribut al feminității, care suscită mult interes. Este un organ important al femeii, care are atributul de a hrăni produsul de concepție. Din păcate, sânul este expus unor dezechilibre hormonale de cauze diferite. De exemplu, multe femei percep durerea mamară de dinainte de menstruație ca o presiune, ca o tensiune, ca o arsură, un disconfort mamar dureros care precede venirea menstrei. Sunt femei care acuză aceste mastodinii chiar până la 3 săptămâni premenstrual. Durerea în sâni care dispare o dată cu venirea menstrei, dar reapare la ciclul următor este de natură hormonală și reprezintă un pericol.Dezvoltarea și funcționalitatea normală a glandei mamare implică un echilibru hormonal. Excesul de estrogen duce însă la retenția lichidelor în organism, accentuarea varicelor, a durerilor pelvine, dar și la involuția glandei mamare sau tulburări de ciclu menstrual. De asemenea, acest tip de disconfort poate fi cauzat de graviditate sau de traumatisme locale ale sânilor “, a explicat dr. Eduard Circo, medic primar endocrinolog.Probleme în timpul alăptăriiO altă problemă manifestată frecvent la femeile care alăptează este mastita, o infecție a sânilor care se manifestă prin roșeață, senzația de căldură la nivelul sânilor, stare de oboseală și frisoane.Pentru că această afecțiune este confundată de proaspetele mămici cu o răceală, medicul recomandă consultul clinic.„Alte cauze ale durerilor de sâni ar putea fi inflamațiile sau infecțiile localizate la nivelul glandei mamare, cunoscute și sub denumirea de mastite. Acestea sunt afecțiuni benigne ce apar în special la femeile care alăptează, din cauza bacteriilor care pot pătrunde profund în structura glandei. Așadar, este indicat ca în această perioadă, pacientele să aibă o igienă locală riguroasă, să alăpteze în mod egal din ambii sâni și să evite deshidratarea, consumând cât mai multe lichide în timpul zilei. Există și situații în care apar la femeile aflate la menopauză”, a explicat dr. Eduard Circo, medic primar endocrinolog.Dacă simptomele nu cedează după 12 - 24 de ore după ce mama a început hrănirea bebelușului, doctorul va prescrie analgezice. Se recomandă alăptarea copilului cât mai des de la sânul afectat, deoarece cu cât este mai puțin lapte în sân și cu cât fluxul este mai frecvent infecția va trece mai repede.