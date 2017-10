Dereglările endocrine pot duce la absenţa menstrelor

Dereglările endocrine pot duce la absența menstrelor

Nu puține sunt femeile care ajung la medic plângându-se că au menstre neregulate. „Am avut ciclu acum trei luni și de atunci nu am mai avut” - spun femeile. Este vorba de o menstruație neregulată sau de alte afecțiuni genitale? Dr. Emilian Epure ne spune că o sângerare de o zi nu este o menstruație, însă nici cea de trei săptămâni. Timpul scurs între o menstră și următoarea se numește ciclu menstrual. La început, menstrele sunt neregulate, atunci când, spune ginecologul, în corpul tinerelor are loc o „bulibășeală“ hormonală, pentru ca la vârsta de adult, menstrele să se regleze. Multe femei confundă sângerările cu o menstră. Sângerarea nu este o menstră, aceasta din urmă reprezentând o implicare a hormonilor. Ciclul menstrual se află sub controlul hormonului sistemului reproductiv necesar pentru reproducere. Sângerările nu au nicio legătură cu hormonii. Sindromul uterin pro-voacă sângerări, la fel ca și menometroragia – pierderea de sânge neregulată, în aceste condiții fiind obligatoriu un consult medical. De asemenea, sângerările mai par și în cancerele de col uterin sau în cazul unei sarcini extrauterine. În cazul unei femei care riscă să piardă sarcina, o sângerare poate reprezenta un prim simptom. Ovarul este o glandă endocrină, care poate produce dereglări endocrine ducând astfel la menstruații neregulate. „În cazul menstrelor neregulate tratamentul se individualizează, iar diagnosticul se pune împreună cu un endocrinolog. La începutul fiecărui ciclu, glanda hipofiză secretă un hormon care stimulează maturizarea foliculelor. Sub influența acestui hormon, mai mulți foliculi își încep maturarea, însă numai unul va ajunge lunar la maturitate. Absența menstrelor poate avea cauze endocrine, poate apărea ca urmare a unei sarcini sau este rezultatul unui traumatism, în urma unui chiuretaj abraziv, când se lipesc pereții uterini între ei”, precizează specialistul. În ceea ce privește vârsta la care debutează la fetițe ciclul menstrual, dr. Emilian Epure ne-a spus că, în general, cauzele sunt „rasiale“. În Brazilia, spre exemplu, la fete, ciclul vine la vârste mult mai fragede. În general, în ultimii ani a scăzut vârsta la care tinerele fete se maturizează și din acest punct de vedere.