Depresia ne afectează pe toţi, cel puţin o dată în viaţă

Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Depresia ne afectează pe toți, cel puțin o dată în viață

Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În 1992, Secretarul General al Federației Internaționale pentru Sănătate Mintală, Richard Hunter, propune celebrarea Zilei Mondiale a Sănătății Mintale în data de 10 octombrie. Scopul acestei zile este conștientizarea populației de importanța întreținerii unui psihic sănătos, dar și a aduce în discuție factorii care contribuie la zdruncinarea acestuia (stres, consum de alcool, abuzuri, probleme sociale). Boala psihică este un termen utilizat pentru a desemna un grup de tulburări ce cauzează o severă modificare în gândire, afectivitate și în relațiile sociale. Boala mintală poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă. Depresia este o problemă de sănătate frecventă care ne afectează, într-o măsură mai mare sau mai mică, pe toți, cel puțin o dată în viață. Depresia ocupă locul doi pe lista celor mai des întâlnite afecțiuni medicale, fiind depășită doar de hipertensiunea arterială. Se estimează că cel puțin unul din 10 pacienți care se prezintă la medic suferă de depresie. Din nefericire, majoritatea cazurilor trec neobservate. Alcoolul este substanța de abuz cea mai larg disponibilă. Academia de Medicină Franceză a constatat că alcoolul devine nociv la o cantitate ingerată de 1 ml/kg corp/zi (3/4 l de 10 grade pentru un bărbat de 70 kg). Tulburarea anxioasă generalizată se caracterizează prin teamă și griji exagerate în legătură cu diverse evenimente sau activități (ex. serviciu sau performanța școlară) persoanei fiindu-i greu să-și controleze tensiunea interioară produsă de aceste griji. Simptomele asociate sunt : neliniștea permanentă, dificultățile de concentrare, oboseala, iritabilitatea, încordarea musculară și problemele cu somnul. Fobiile se definesc prin frica marcată și persistentă în prezența (sau la anticiparea) unui obiect sau a unei situații (ex. animale, insecte, înălțime, zbor, mersul la stomatolog, injecție, vederea sângelui, spații strâmte etc.). Expunerea la stimul fobic provoacă o reacție anxioasă imediată care poate atinge cotele unui atac de panică. Persoana recunoaște că frica sa este exagerată sau nerezonabilă, cu toate acestea tendința manifestată este de a evita situația sau obiectul respectiv. Schizofrenia este o afecțiune psihică cu evoluție îndelungată, continuă. Statistic, frecvența bolii este apreciată la 35 din 100.000 de locuitori. Riscul de îmbolnăvire pare să fie egal pentru ambele sexe. Simptomatologia schizofreniei este foarte variată. Debutează cu o stare depresivă, criză de originalitate juvenilă, o stare nevrotică. 30-50% dintre schizofrenii debutează prin stări psihotice acute: crize delirante și halucinatorii acute, cu tulburări de percepție, fenomene de influență, înstrăinare.Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În 1992, Secretarul General al Federației Internaționale pentru Sănătate Mintală, Richard Hunter, propune celebrarea Zilei Mondiale a Sănătății Mintale în data de 10 octombrie. Scopul acestei zile este conștientizarea populației de importanța întreținerii unui psihic sănătos, dar și a aduce în discuție factorii care contribuie la zdruncinarea acestuia (stres, consum de alcool, abuzuri, probleme sociale). Boala psihică este un termen utilizat pentru a desemna un grup de tulburări ce cauzează o severă modificare în gândire, afectivitate și în relațiile sociale. Boala mintală poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă. Depresia este o problemă de sănătate frecventă care ne afectează, într-o măsură mai mare sau mai mică, pe toți, cel puțin o dată în viață. Depresia ocupă locul doi pe lista celor mai des întâlnite afecțiuni medicale, fiind depășită doar de hipertensiunea arterială. Se estimează că cel puțin unul din 10 pacienți care se prezintă la medic suferă de depresie. Din nefericire, majoritatea cazurilor trec neobservate. Alcoolul este substanța de abuz cea mai larg disponibilă. Academia de Medicină Franceză a constatat că alcoolul devine nociv la o cantitate ingerată de 1 ml/kg corp/zi (3/4 l de 10 grade pentru un bărbat de 70 kg). Tulburarea anxioasă generalizată se caracterizează prin teamă și griji exagerate în legătură cu diverse evenimente sau activități (ex. serviciu sau performanța școlară) persoanei fiindu-i greu să-și controleze tensiunea interioară produsă de aceste griji. Simptomele asociate sunt : neliniștea permanentă, dificultățile de concentrare, oboseala, iritabilitatea, încordarea musculară și problemele cu somnul. Fobiile se definesc prin frica marcată și persistentă în prezența (sau la anticiparea) unui obiect sau a unei situații (ex. animale, insecte, înălțime, zbor, mersul la stomatolog, injecție, vederea sângelui, spații strâmte etc.). Expunerea la stimul fobic provoacă o reacție anxioasă imediată care poate atinge cotele unui atac de panică. Persoana recunoaște că frica sa este exagerată sau nerezonabilă, cu toate acestea tendința manifestată este de a evita situația sau obiectul respectiv. Schizofrenia este o afecțiune psihică cu evoluție îndelungată, continuă. Statistic, frecvența bolii este apreciată la 35 din 100.000 de locuitori. Riscul de îmbolnăvire pare să fie egal pentru ambele sexe. Simptomatologia schizofreniei este foarte variată. Debutează cu o stare depresivă, criză de originalitate juvenilă, o stare nevrotică. 30-50% dintre schizofrenii debutează prin stări psihotice acute: crize delirante și halucinatorii acute, cu tulburări de percepție, fenomene de influență, înstrăinare.