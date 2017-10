Depistarea timpurie a hepatitei C îţi poate salva viaţa! Află şi tu dacă eşti bolnav!

Depistarea timpurie a hepatitei C îți poate salva viața! Află și tu dacă ești bolnav!

Hepatita cu virus C a devenit o adevărată problemă de sănătate publică, atât la noi în țară, cât și la nivel global. Depistarea cât mai din timp a bolii este extrem de importantă în condițiile în care hepatita C nu prezintă simptome evidente și nici nu poate fi prevenită prin vaccinare.România ocupă primul loc în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește prevalența infecției cu VHC. Pentru a combate acest fenomen, compania farmaceutică MSD România a lansat o nouă campanie de testare pentru depistarea virusului hepatitei C, în cadrul platformei „Împreună pentru viață - Sănătate prin cunoaștere”. Acțiunea de prevenire începe luna viitoare și se va derula în 25 de orașe din țară, printre care Constanța și Cernavodă. Specialiștii ne explică de ce este atât de important să depistăm hepatita C cât mai timpuriu.170 de milioane de bolnavi la nivel mondialInfecția cronică cu virusul hepatic C reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, aflăm de la dr. Laura Iliescu, medic primar în medicina internă, care spune că, la ora actuală, în întreaga lume există în jur de 170 de milioane de persoane infectate. „Hepatita C este prima cauză de cancer hepatic din Europa și poate conduce la necesitatea transplantului hepatic, o intervenție extrem de serioasă, costisitoare și care nu garantează salva-rea vieții”, a menționat medicul.Dr. Iliescu a ținut să precizeze că cel mai important este să descoperim boala din timp și să începem tratamentul. „Îndemn oamenii, în special pe cei care au vârste de peste 40 de ani și care au suferit transfuzii de sânge, să meargă la medic și să își facă o simplă testare a anticorpilor anti-VHC, care le poate salva viața”, a adăugat dr. Laura Iliescu.Cum ne putem îmbolnăvi de hepatita CAceastă afecțiune contagioasă a ficatului se poate transmite în primul rând prin expunerea la sânge infectat. Așadar, dacă ai intrat în contact cu sângele unei persoane bolnave, cel mai probabil ai contractat și tu boala. Reprezentanții companiei care a demarat acțiunea de depistare a hepatitei C spun că ai putea să te afli în grupa de risc dacă ai suferit o transfuzie de sânge înainte de iunie 1992, în cazul în care te-ai tatuat cu un ac sau cu tuș contaminat, dacă ți-ai făcut piercing-uri cu un ac contaminat sau dacă ai folosit același aparat de ras sau aceeași periuță de dinți cu o persoana infectată.În alte cazuri, hepatita C poate fi contractată și de consumatorii de droguri intravenoase, în momentul injectării substanțelor. Singura moda-litate de a afla cu siguranță dacă ai sau nu această boală este efectua-rea unui test de sânge pentru hepa-tita C.Costurile tratamentului pot ajunge la sume uriașeTratamentul împotriva hepatitei cronice C se realizează pentru a elimina virusul din sângele infectat, însă odată avansată, boala duce la complicații, așa că terapia poate fi extrem de costisitoare. O femeie care a trecut prin această boală a împărtășit publicului propria întâmplare. „În 1983 am primit o transfuzie sanguină, urmată la intervale de timp de două intervenții chirurgicale, iar în 1997 am fost depistată cu VHC. Am început tratamentul abia în anul 2010. Dacă diagnosticarea ar fi fost precoce, acest tratament ar fi fost acordat la timp și aș fi evitat complicațiile”, mărturisește ea. „Aceste complicații mi-au afectat foarte mult viața, am o stare generală alterată care mi-a redus foarte mult capacitatea de muncă și de relaționare socială, iar costurile zilnice de tratament au ajuns la niveluri insuportabile pentru mine”, a mai povestit pacienta.Testări la preț redus în august și septembrie la ConstanțaCampania de depistare a virusului hepatitei C s-a derulat și anul trecut la noi în țară, iar anul acesta se va desfășura în august și în septembrie în centrele Bioclinica din Constanța și din Cernavodă, dar și în alte 23 de orașe din România. Cei care vor merge să se testeze în cadrul campaniei vor plăti aproximativ 18 lei, cu 55% mai puțin decât prețul inițial (39 lei).Acțiunea a fost demarată ca urmare a ratei mari de răspuns înregistrate de campania de testare de anul trecut când, în doar o săptămână, peste 11.400 de români au mers să se testeze. „Procentul mare de bolnavi descoperiți în cadrul campaniei de testare pe care am desfășurat-o anul trecut ne-a confirmat faptul că, în România, există foarte mulți bolnavi încă nediagnosticați. Astfel, am decis să continuăm inițiativa de informare cu privire la pericolele acestei boli și să sprijinim populația în demersul de testare”, spune Florentin Scarlat, reprezentant al companiei organizatoare, MSD România.Aceste analize medicale se adresează întregii populații, indiferent de vârstă sau afecțiuni, care prezintă un risc crescut al infectării cu VHC. Testele vor fi realizate prin prelucrarea sângelui venos și vor arăta dacă pe parcursul vieții persoana a intrat în contact cu virusul Hepatitei C și a dezvoltat anticorpi pentru această boală. Pacienții vor primi rezultatele în 48 de ore de la testare, în cadrul clinicii unde s-a făcut recoltarea, iar în cazul în care rezultatul va fi unul pozitiv, medicii specialiști le vor oferi consiliere gratuită.