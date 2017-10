Demonstraţii live de ultrasonografie, în Mamaia

Demonstrații live de ultrasonografie, în Mamaia

Spitalul Privat Isis va invita maine 29 august, ora 10.00, in sala de conferinte a hotelului Flora din statiunea Mamaia, sa luati parte la un live demo de ecografie de sarcina – in cadrul cursului Ultrasound Academy Constanta Course.Agenda cursului este orientata pe ecografia de trimestru I si II. Din program fac parte demonstratii live sustinute de lectori, dar si de cursanti (aceasta fiind particularitatea cursului), vizand in special patologia malformatiilor fetale.