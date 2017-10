Demisii în masă la spital. Managerul unităţii, înregistrat în timp ce-i înjura pe medici

Demisii în masă la spital. Managerul unității, înregistrat în timp ce-i înjura pe medici

Miercuri, 31 August 2016

Șaptesprezece medici de la UPU SMURD de la Spitalul Floreasca din Capitală au anunțat că demisionează din cauza "presiunii psihologice" și a modului de comportare a managerului interimar al spitalului, medicul Sorin Păun.17 medici de la Spitalul de Urgență Floreasca din București, care lucrează la Unitatea Primiri Urgențe SMURD, și-au dat demisia miercuri pe motiv că sunt tratați într-un mod nedemn și abuziv de către managerul interimar Sorin Păun. "Am fost informat de demisia a 17 medici de la UPU SMURD, care au dat drept motiv presiunea psihologică și modul în care li se adresa managerul spitalului, domnul Păun", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, doctorul Bogdan Oprița, citat de romaniatv.netMedicii demisionari au explicat, în fața spitalului, că au ajuns la acest protest "extrem" din cauza managementului defectuos, care se răsfrânge asupra actului medical. Potrivit medicilor care au demisionat deja, și alți colegi de-ai lor urmează să își depună demisiile."Managerul a refuzat să semneze pentru achiziționarea unor medicamente, iar din septembrie nu vor mai fi medicamente absolut deloc. Ne-am dat demisia, suntem în preaviz două săptămâni și dacă nu se rezolvă ceva, ne găsim de lucru în altă parte", a spus un alt medic."Din punctul nostru de vedere, peste două săptămâni SMURD București se închide. Nu doar UPU SMURD Floreasca! Închidem avion SMURD, elicopter SMURD București, mașinile cu medic, nu va mai exista dispecerat pe București, care efectuează dispecerizarea și pe toată regiunea de sud a țării", a spus un alt medic demisionar.Întrebați cum s-au descurcat în lipsă de resurse, doctorii spun că s-au descurcat cum au putut, dar nu din resursele spitalului, cumpărând medicamente de la farmacie cu bani din propriul buzunar. "De două-trei luni sunt probleme cu medicamentele, întâi am rămas noi fără medicamente, apoi spitalul, am cerut ajutor și la Ministerul Sănătății. S-au găsit soluții, dar tot apar probleme, dispar medicamente, s-au făcut achiziții de aparate noi care ulterior s-au retras. Am cumpărat și noi medicamente din banii noștri, dar sunt medicamente cum sunt sedativele, care nu se pot lua de la farmacie", a mai spus un medic.Anunțul privind demisia a 17 cadre medicale de la Floreasca a venit la câteva ore după ce pe Internet a început să circule o înregistrare audio făcută într-o sală de operații în care se aude cum managerul Sorin Păun îi jignește și îi înjură pe alți medici, unii dintre ei rezidenți, scrie romaniatv.net