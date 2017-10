DEMENŢIAL!!! Problemele sexuale ale unei tinere: "Sunt foarte îngrijorată! Posibil să fiu însărcinată?"

DEMENȚIAL!!! Problemele sexuale ale unei tinere: "Sunt foarte îngrijorată! Posibil să fiu însărcinată?"

Ştire online publicată Marţi, 21 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nu de puține ori, pe forumurile de specialitate găsim întrebări și dileme care mai de care mai „interesante”. Un exemplu este cel al unei tinere care, panicată de întâmplarea prin care a trecut, cere ajutorul internauților:întreabă aceasta.Tânăra a fost imediat lămurită de alte femei, mai experimentate, prezente pe forumul cu pricina. Răspunsurile nu sunt nici ele mai prejos:- „Da, o să naști o mănușă, felicitări!!!”,- „Însărcinată nush dacă poți rămâne”- „Nu știu cum se face, dar de câte ori strigă cineva Help! e vorba de o ejaculare pe mănuță. Acum depinde unde era mânuța în momentul ăla. Era un banc cu unul care a murit pentru că l-a călcat trenul pe degetul mic...s-au întrebat unii cum de a murit numai din atâta lucru? păi am uitat să vă zic că ținea degetul mic în gură...cam așa ceva”,- „mânutza verde sau roșie?”- „lasă-le încolo de mânutze, nu vezi că naște lumea mănushi de la atâtea mânutze?”- „Observ că ai mai postat o dată prin Noiembrie, de atunci te tot întrebi dacă ești însaărcinată? ................ce viața tristă tre' să ai...- „Să o luam băbește: a ejaculat pe mana ta… deci mana NU rămâne însărcinată. au trecut 14 săptămâni, ți-a venit de 2 ori menstruația.14 săptămâni e echivalentul a 3 luni și ceva… Deci ar fi trebui în mod normal să fie luna și menstruația...deci cred că e doar o problemă de menstruație... De aceea îți recomand să vb cu mama ta…să mergi la un control pentru că astfel de stări te pot afecta mai târziu…baftă”!-„Dacă ați mers pe mâna ta, evident e mâna greșită!”- „Orice este posibil, dacă și-a scos penisul 1 secundă mai târziu și primul jet a fost înăuntru, da, posibil o sarcină. Cât privesc durerile de sâni, alea pot fi și de la modificările hormonale, poate fi și de la frig, sânii dor din multe motive, nu numai când ești însărcinată.”Apogeul discuției a fost atins când tânăra răspunde unui alt comentariu, cu unele precizări esențiale:Răspunsul unei interlocutoare de pe forum a fost apoteotic:- „Păi dacă nici măcar nu ai fost dezbrăcată, cu siguranță ești însărcinată. Dacă e băiat, să-l numești Isus! Așa am citit eu într-o carte”.