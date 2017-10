Defibrilatorul cardiac, mai eficient la femei

Implantarea unui defibrilator cardiac, combinată cu un procedeu de resincronizare cardiacă prin impulsuri electrice, este de două ori mai eficientă în cazul femeilor comparativ cu bărbații. Rezultatele au apărut în urma unui studiu clinic realizat pe 1.820 de subiecți voluntari din SUA, Canada și Europa. Cercetarea a fost efectuată pe o perioadă de patru ani, timp în care a fost comparată eficiența defibrilatoarelor cardiace implantate împreună cu un mic aparat ce generează impulsuri electrice asupra inimii pentru stimularea coordonată a miocardului, prin comparație cu eficiența defibrilatoarelor implantate singure. Rezultatele au arătat că poate fi redusă incidența accidentelor cardiace cu 70% în cazul femeilor și cu doar 35% în cazul bărbaților. De asemenea, rata mortalității a scăzut cu 72% în cazul femeilor. „Studiile precedente indicau faptul că acest tratament cardiologic preventiv are efecte comparabile în cazul bărbaților și al femeilor. Rezultatele analizei noastre sunt surprinzătoare, însă foarte importante, pentru că este vorba despre singurul tratament cardiologic care este mai eficient în cazul femeilor spre deosebire de bărbați. Noi nu spunem că folosirea acestui tratament în cazul bărbaților ar avea rezultate proaste, ci că folosirea sa în cazul femeilor are rezultate excepționale”, precizează cardiologul Arthur Moss, profesor de medicină la Universitatea din Rochester (SUA), coordonatorul acestui studiu publicat în ultimul număr al revistei Journal of the American Medical Association (JAMA).