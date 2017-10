De la 1 octombrie, vor fi compensate doar medicamentele ieftine

Ştire online publicată Luni, 20 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au anunțat deja că, începând de la 1 octombrie, listele C - care în prezent sunt compensate 100% -, în care sunt incluse medicamentele pentru suferinzii de boli psihice, cei cu hepatită B sau C, cu poliartrită reumatoidă, cu ciroză sau leucemie, vor fi modificate, odată cu schimbarea metodei de calcul a prețului de referință și pentru aceste substanțe farmaceutice. Medicii și farmaciștii sunt îngrijorați de schimbările care se vor produce în mai puțin de două săptămâni, în special în ceea ce-i privește pe bolnavii cronici, nevoiți să ia medicamente cu pumnul pentru a putea supraviețui. „În ge-neral, pacienții noștri sunt pacienți cu venituri foarte reduse și nu își vor putea permite niciun fel de coplată. Nu vorbim de milioane de lei vechi, de multe ori pentru ei este o problemă să ajungă la control la spital”, a afirmat dr. Adrian Moțoc, de la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală. La fel, farmaciștii admit că bolnavilor nu le va fi ușor să achiziționeze medicamentele. „Nu am fost nici întrebați, nici consultați despre felul în care a fost calculat prețul de referință al medicamentelor, nici pentru cel care a intrat la 1 iulie și cu atât mai puțin pentru cel care va intra în vigoare de la 1 octombrie. Pacienților nu le va fi deloc ușor”, a spus Clara Popescu, vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor. La rândul lor, reprezentanții organizațiilor de pacienți spun că măsura va duce la agravarea stării de sănătate a multor pacienți. Conducerea CNAS susține însă că măsura, ce se vrea a fi un pas în stabilizarea financiară a sistemului sanitar, nu va însemna stoparea accesului la terapii. „Cine lua până acum un medicament, dacă existau generice va lua generice, compensate 100 %. Dacă nu există genericul în piață, va putea avea acces la medicamentul original compensat de asemenea cu 100%”, a declarat președintele CNAS, Lucian Duță.