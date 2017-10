De ce trebuie să mâncăm cât mai des spanac

O singură ceașcă cu spanac oferă aproape jumătate din necesarul zilnic de vitamina A, dar și 14 la sută din necesarul de vitamina C, pentru a avea o stare optimă de sănătate. Persoanele care consumă frecvent spanac pot acumula fier, calciu, acid folic, vitamina K și fibre. Mai mult, spanacul ajută la digestie, previne constipația, eliberează zahărul din sânge și oferă o senzație de sațietate. Vitamina C, vitamina E, betacarotenul, manganul, zincul și seleniul din spanac protejează sistemul osos și luptă împotriva apariției osteoporozei, ateroscle-rozei și hipertensiunii arteriale.Spanacul mai conține cantități mari de vitamina A care ajută la păstrarea sănătății pielii, la menținerea umidității acesteia și este eficient în prevenirea psoriazisului, acneei și chiar a ridurilor. Totodată, spanacul îmbunătățește și vederea, deoarece conține antioxidanți ce protejează ochii de apariția cataractei. În plus, abundența de vitamina K din spanac contribuie foarte mult la formarea unui sistem nervos sănătos.