De ce trebuie să doarmă copiii în timpul zilei

Pe deasupra, atunci când copilul doarme ziua bine, are șanse mari să doarmă bine și noaptea. În schimb, dacă somnul de zi este unul slab calitativ sau lipsește, seara, cel mic se va culca foarte obosit, din cauza producției de adrenalină și de cortizol, hormonul stresului. În concluzie, corpul nu are parte de relaxarea necesară și riscă să aibă treziri nocturne și un somn agitat. Trebuie precizat că micuții au, de obicei, două episoade diurne de somn: unul pentru odihna creierului și unul pentru odihna corpului. După aproximativ un an și jumătate, copiii rămân la un singur somn, acesta încorporând atât odihna creierului, cât și odihna corpului. Acest somn îi ajută să reziste fizic și mental mai mult timp și să nu mai fie morocănoși spre seară.





Toți medicii le spun părinților că somnul din timpul zilei este extrem de important la copii, mai ales la cei de vârstă mică. Desigur, bebelușii au mai multă nevoie de acest somn, decât la cei mari, însă nici aceștia nu trebuie să facă excepție de la somnul de după-amiază, întrucât acesta ajută la dezvoltarea lor fizică și mentală și are un impact puternic asupra sănătății.