De ce trebuie, neapărat, să vă investigaţi ficatul

De ce trebuie, neapărat, să vă investigați ficatul

Ficatul îndeplinește un rol important în organism, pierderea completă a funcțiilor sale ducând la moarte, în câteva ore sau zile. De aceea, este indicat să efectuați investigațiile necesare și să urmați terapia corespunzătoare de la primele semne că ceva este în neregulă.Celulele hepatice sunt implicate în metabolismul carbohidraților și al lipidelor, în sinteza proteinelor, stocarea vitaminelor, excreția bilei și detoxifiere (amoniac, hormoni, medicamente).În fazele incipiente, hepatita nu are simptomeDe multe ori, în stadiile inițiale ale afecțiunilor hepatice, simptomele pot lipsi. Prin urmare, efectuarea periodică a unor analize care să exploreze starea ficatului este extrem de importantă, mai ales la persoanele cu risc de a face o boală hepatică.Factorii de risc sunt reprezentați de: consumul de alcool și droguri, utilizarea cronică a anumitor medicamente (citostatice, anticoncepționale etc.), prezența virusurilor hepatice B sau C, mediu de lucru toxic, obezitatea, dislipidemia, diabetul zaharat, litiaza biliară, boli autoimune, insuficiența cardiacă, boala polichistică hepatică.Simptomele ce pot sugera o afecțiune hepatică sunt reprezentate de oboseală, inapetență, dureri în etajul abdominal superior, greață, vărsături, apariția icterului, mărirea în volum a abdomenului, edemele gambiere.Analizele necesare- transaminazele hepatice (TGP; TGO ) - sunt enzime aflate în celulele hepatice, ce sunt eliberate în circulația sanguină în cazul agresiunilor la nivelul ficatului. Trebuie specificat că nu numai în boli hepatice cresc transaminazele, ci și în afecțiuni cardiace, musculare.- bilirubina totală, fosfatază alcalină - valorile sunt crescute în hepatite, ciroză, dar și în obstrucția de diferite cauze (ex. litiază, tumori) ale căilor biliare.- GGT- reprezintă o enzimă cu excreție biliară. Valori crescute sunt întâlnite în caz de obstrucții ale căilor biliare, dar și la consumatorii de alcool sau de barbiturice.- dozarea proteinelor totale, colinesteraza serică - valori scăzute apar la cei cu ciroză hepatică.Laboratoarele MEDSTAR pot efectua la standarde europene toate tipurile de investigații hepatice, în afara pachetului minim prezentat mai sus, până la diagnosticul stadiului hepatitelor virale înaintea intrării în programele naționale de tratament (testul Fibromax).În cazul unor modificări ale analizelor exemplificate mai sus, medicul poate solicita teste suplimentare pentru aflarea cauzei bolii: markeri virali pentru hepatita B sau C: Ag Hbs, anticorpi anti HCV; cupru, ceruloplasmină (boala Wilson); sideremie, feritină (hemocromatoză); markeri tumorali (alfafeto-proteină, antigen carcinoembrionar); anticorpi antimito-condriali, anticorpi antinucleari, etc.Testul Fibromax și ecografia abdominală efectuată cu aparate performante (cel mai modern ecograf din Constanța), realizate în cadrul Clinicii MEDSTAR 2000, pot să ajute la stabilirea mai rapidă a diagnosticului corect.Prin urmare, consultația și efectuarea unor analize periodice pot salva viața, întrucât tratarea unei boli descoperite în stadiu incipient este mult mai ușoară și eficientă.Pentru orice informații și detalii, vă puteți adresa Clinicii Medicale MEDSTAR 2000, la următoarele numere de telefon: 0241/638.251, 072MEDSTAR, 0722/574.250, 0725/532.545.