De ce sunt pisicile "duşmanii" femeilor gravide

Dezinformare

oamenii se imbolnavesc in 2 feluri, prin consumul carnii insuficinet preparata termic, salamuri crud uscate, carne in sange etc intrucat orice animal cu sange cald poate face boala. a doua modalitate de imbolnavire e de a inghiti oochisturi de toxoplasma (nu oua!) din materiile fecale ale pisicii iar pisica deparazitata nu transmite nimic. In cazul in care o pisica e infectata prin consum carne cruda, e bolnava 2 saptamani in care elimina oochistrui apoi ramane imuna toata viata deci nu transmite boala. Oamenii se imbolnavesc in peste 90% dinn cazuri prin consumul de carne. Daca nu stit nu mai dezinformati.