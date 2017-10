De ce sunt obligaţi constănţenii să aibă carduri de sănătate

4

Refuz cardul

Nu am luat card de sanatate si nici nu intentionez sa iau. Acest drac cu cip nu are ce cauta in casa mea. Este un document antihristic, deoarece contine intr-o forma ascunsa 666, un semn pe care niciun crestin nu are voie sa-l primeasca. Medicii care fac cinste medicinei romanesti nu-si doresc carduri nici lor, nici pacientilor lor. Uscaturile din Sistemul sanitar abia le asteapta, insa, stiu ei de ce. Nu banul ne mantuieste si nici organele furate din trupurile ,,ajutate" adesea sa ajunga in moarte cerebrala! E nevoie de multa solidaritate romaneasca. si fiecare sa-si faca datoria la locul de munca spre slava lui Dumnezeu si spre ajutorul aproapelui. Daca nu procedam asa, pe oameni ii putem pacali, dar nu si pe Dumnezeu.