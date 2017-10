De ce sunt dentiştii din Constanţa mai cu moţ

De ce sunt dentiștii din Constanța mai cu moț

Se spune despre durerea de dinți că este cea mai groaznică. Iar dacă apare noaptea, iar algocalminul, nurofenul sau aulinul luate cu pumnul nu-și mai fac efectul, singura soluție este găsirea unui medic dentist care să pună capăt suferinței. Constănțenii care au nevoie de un stomatolog, în puterea nopții, sunt nevoiți să apeleze la privați. Chiar și cabinetele stomatologice aflate la parterul Spitalului Județean Constanța, în vecinătatea ambulatoriului, sunt privatizate. Dr. Nicolae Vătafu, medic stomatolog, spune că respectivele cabinete au fost privatizate în urmă cu un deceniu, dar încă mai sunt pacienți care nu știu acest aspect și se revoltă când află că vor trebui să plătească serviciile medicale. „Medicii nu veneau în gărzi“S-a ajuns la privatizare, a adăugat specialistul, întrucât dentiștii au renunțat să mai lucreze în spital, pentru a-și deschide propriile cabinete. „Nici Urgența nu mai putea fi susținută, pentru că nu veneau în gărzi. Acum existăm noi, urgențele, sunt doi medici care fac cu schimbul în timpul nopții, dr. Marius Frangopol și dr. Cosmin Mușat. Este deschis până la ora 2,00 noaptea, inclusiv sâmbătă și duminică și prețurile sunt foarte mici”, susține stomatologul. Acest lucru l-a aflat și Anca Popa, o constănțeancă de 40 de ani, care a ajuns la Spitalul Județean Constanța, în urmă cu câteva nopți, în căutarea unui stomatolog. „La Urgență mi s-a spus însă că ei nu asigură servicii stomatologice, să merg la privat dacă am nevoie. Dar pentru ce mai plătesc asigurare, dacă atunci când am nevoie, nu mă ajută nimeni decât dacă scot bani din buzunar”, ne-a declarat revoltată femeia.Situația nu este, însă, la fel în toate spitalele județele. Încă mai sunt unități județene unde mai funcționează secții de stomatologie și unde medicii fac de gardă la Urgență, semn că interesul pentru bunăstarea pacienților, indiferent de statutul lor social și grosimea portofelelor a primat în fața interesului comercial. Doar constănțenii sunt mai „norocoși”. În alte spitale județene se poate!Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj se numără printre cele care asigură stomatologie de urgență. „Bineînțeles că avem stomatologi la Urgență și pacienții nu trebuie să plătească nimic. Avem o clinică de stomatologie, unde medicii fac de gardă, iar pacienții se pot prezenta în timpul nopții. Dintotdeauna am avut. Medicii care au cabinetele private percep taxe, dar clinica este în cadrul spitalului, nu este priva-tizată”, ne-a declarat angajata spitalului. De altfel, în ambulatoriul unității sanitare acordă consultații șase medici dentiști, iar alți doi asigură urgențele în timpul nopții. Un răspuns similar ne oferă și asistenta medicală de la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean „Sf. Spiridon” Iași: „Avem Urgență stomatologie și sunt doi specialiști care îngrijesc pacienții. Nu am avut dintotdeauna, a fost înființată în urma cu vreun an și jumătate”. La fel, și la spitalul similar din Târgu Mureș pacienții beneficiază de servicii stomatologice decontate de stat în caz de urgență. Gratuit pentru bolnavii internați în Județean La cabinetele private din cadrul Spitalului Județean Constanța doar copiii sunt tratați gratuit în caz de urgență. Plafonul acordat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate este mic, motiv pentru care banii sunt direcționați special către îngrijirea pacienților de până în 16 ani. „Au gratuit îngrijirea medicală pentru extracții, pulpite, plombițe”, a adăugat dr. Vătafu. Totodată, aici se asigură consultații stomatologice ale copiilor instituționalizați în centrele de plasament.Medicii mai acordă îngrijiri medi-cale gratuite pacienților internați în Spitalul Județean Constanța. „Pacienții care urmează să sufere o intervenție chirurgicală sau să înceapă un tratament pe cardiologie și se constată că au o infecție la nivelul danturii, sunt trimiși aici. Ne vin unul sau doi pacienți pe zi, de la Cardiologie, Chirurgie, Chirurgie Cardio-vasculară, dializă; și de la Ginecologie ne-au trimis pacienți. Le asigurăm gratuit tratamentele pentru pulpite, gangrene complicate sau abcese. Asanăm focarele de infecție pentru a-i putea opera”, a subliniat dr. Nicolae Vătafu.