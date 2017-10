De ce se constipă copiii

Sâmbătă, 28 Septembrie 2013

Se consideră că un copil suferă de o îngreunare a tranzitului intestinal ori de constipație dacă are mai puțin de trei scaune pe săptămână, timp de una - două luni consecutive, atenționează medicii. Constipația constituie o tulburare a funcției intestinului gros, astfel încât materiile fecale sunt eliminate greu și provoacă uneori dureri. Diferențe. În general, copiii au două-trei scaune pe zi, însă nu există o regulă în acest sens, unii putând avea cinci scaune pe zi, iar alții un scaun la trei zile. Toate aceste as-pecte trebuie interpretate în paralel cu starea de sănătate generală și cu dezvoltarea copilului, spun medicii pediatri. De obicei, părinții se alar-mează și consideră că micuțul este deja con-stipat dacă are mai puțin de șase scaune pe săptămână. Cauzele constipației. Printre factorii care produc tulburări de tranzit intestinal se numără dulciurile și grăsimile animale consumate în cantități mari precum carnea și lactatele bogate în grăsimi; aportul insuficient de lichide și fibre precum vegetale, fructe, cereale; tratamentul prelungit cu unele medicamente sau prea multe suplimente de fier și calciu administrate fără sfatul medicului; consumul în exces de lapte de vacă; copilul nu consumă suficiente lichide când temperaturile cresc sau când își sporește activitățile în aer liber, când călătorește mai mult decât e obișnuit etc. Constipații repetate. Dacă tranzitul nu se reglează în ciuda măsurilor luate, va trebui consultat medicul. În mod normal, însă trebuie aduse unele modificări în stilul de viață și în regimul alimentar al copilului. Soluția o reprezintă consumul unei cantități mai mari de legume și fructe și un aport suficient de lichide. Cât privește constipația pasageră, este una din formele cele mai frecvent întâlnite la copii, nu necesită tratament și, de obicei, dispare de la sine. Nu trebuie folosite medicamente laxative fără sfatul medicului.