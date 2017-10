De ce să ne detoxificăm?

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Problemele digestive cronice, alergiile, oboseala cronică, durerile de cap frecvente, durerile muscu-lare, sensibilitatea la diverse substanțe chimice, somnolența, inflamațiile sunt doar câteva din afecțiunile care pot fi cauzate de scăderea capacității organismului de a se detoxifica.Când prea multe toxine traversează bariera diges-tivă, corpul trebuie să lucreze suplimentar pentru a le neutraliza și elimina. Atunci când capacitatea organismului de a le neu-traliza începe să slăbească, are loc compromiterea funcțională a ficatului, cu consecințe nefaste pentru homeostazia organismului.Cea mai cunoscută metodă tradițională de detoxifiere este postul. Foarte mulți oameni declară că se simt mult mai revitalizați după post, fapt datorat atât îm-bunătățirii organismului de a se detoxifica, cât și con-sumului unor alimente potrivite. Dacă ficatul nu este apt pentru neutralizarea și eliminarea substanțelor toxice, pot să apară fenomene de intoxicare. De aceea, în regimurile de detoxifiere, trebuie urmată o dietă bogată în nutrimente esențiale necesare creșterii capacității organismului de a se detoxifica. Dacă veți face cel puțin o cură de detoxifiere pe an, vă puteți îmbunătăți considerabil nivelul energetic și buna funcționare a organismului.Principalele nutrimente care cresc capacitatea de detoxifiere a ficatului sunt vitaminele A, C și E, zincul și seleniul, antocianidele, glutationul, coenzima Q10 și acidul lipoic. Acești antioxi-danți puternici pot fi aduși în alimentație prin consumul de fructe și legume proaspete, pește, fructe de mare, uleiuri, nuci și semințe.