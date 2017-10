De ce recomandă medicii cele mai scumpe medicamente. Vezi aici câţi bani primeşte doctorul tău din sponsorizări

De ce recomandă medicii cele mai scumpe medicamente. Vezi aici câți bani primește doctorul tău din sponsorizări

De cele mai multe ori, când primim o rețetă de la medicul de familie sau medicul specialist, doar o parte din medicamente sunt compensate, unele, din diverse motive, ne sunt recomandate a le cumpăra la prețul lor întreg. Să nu mai spunem că frecvent, în loc să cumpărăm substanța de care avem nevoie, dăm bani grei pe firma care atârnă de cutia cu medicamente și de prospect. Tuturor ne este cunoscut faptul că dacă am cumpăra ibuprofen, de exemplu, nu am cheltui mai mult de 4-5 lei, însă, la indicația medicilor, dar mai ales a farmaciștilor, cumpărăm întotdeauna acele pastile pe care scoatem din buzunar zeci de lei. Adică, tot ibuprofen, dar cu un nume mai frumos. Să nu mai spune ca, nu rare sunt situațiile în care medicul ne trimite chiar la o anumită farmacie ca să cumpărăm tratamentul mult dorit, pentru că „acolo găsim”, sau „acolo este mai ieftin”.VERIFICĂ AICI CÂȚI BANI PRIMEȘTE MEDICUL TĂU DE LA COMPANIILE DE MEDICAMENTEÎn altă ordine de idei, printr-un program de monitorizare a sponsorizărilor de care s-au bucurat medicii, în ultimul timp, efectuată de Agenția Națională a Medicamentului (ANM), aflăm că majoritatea primesc sume avantajoase de la diferite companii producătoare de medicamente. Potrivit listei cu sponsorizări pe anul 2015, publicată de ANM, unele persoane au obținut sponsorizări uriașe. De exemplu, dr. Adrian Streinu Cercel, a primit 71 de sponsorizări, făcute de 7 producători de medicamente însumând 141,433 RON. Pe lista sponsorilor se află Phizer, Astellas Pharma, Johnson and Johnson etc.Dintre medicii din Județul Constanța găsiți pe lista sponsorizărilor efectuată de ANM, amintim pe dr. Viorel Cristurean care a beneficiat de două sponsorizări în valoare de 4, 152 RON, de la firmele Bayer și Solartium Group; dr. Bogdan Mut, a beneficiat de 4 sponsorizări însumând 8.900 RON, de la Astrazeneca Pharma și Labormed Pharma Trading; dr Cătălin Grasa, managerul interimar al Spitalului Județean Constanța, a primit 4 sponsorizări făcute de Merck Sharp Dohme în valoare de 4.648 RON și mulți alții. (V.P.)