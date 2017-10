De ce ni se îngălbenesc dinţii

De ce ni se îngălbenesc dinții

Cu toții ne dorim un zâmbet ca în filme și o dantură perfectă, dar dincolo de îngrijirea zilnică și vizitele periodice la medicul stomatolog trebuie să știm să ne și ferim de produsele care ne distrug și ne îngălbenesc dinții.Dantura capătă o culoare gălbuie de la diverse substanțe precum cafeaua, băuturile răcoritoare, tutunul, unele medicamente sau unele fructe. Din păcate, colorarea sau îngălbenirea dinților este o problemă cu care se confruntă foarte multă lume. Uneori aceasta apare odată cu înaintarea în vârstă, dar ea poate fi sporită de unele obiceiuri și alimente. Dacă obișnuiți să fumați, să beți ceai negru, vin roșu, cafea, cola, știți deja că aceste tabieturi vă îngălbenesc dinții. Însă puțini dintre noi știm că muștarul, murele, zmeura, afinele și unele tipuri de sosuri au același efect nociv asupra danturii. Ele conțin coloranți naturali care își fac treaba, mai ales pe dinții noștri albi. Multe din aceste alimente sunt sănătoase și organismul nostru are nevoie de ele. Așa că, pentru a nu avea dinți galbeni, după ce mâncăm sau bem produsele respective, este bine să ne spălăm pe dinți sau să ronțăim produse care sunt abrazive și îi vor curăța. Printre alimentele recomandate atunci când nu aveți periuța de dinți la îndemână se numără morcovii, gutuile, guliile sau țelina. De ajutor este și guma de mestecat, dar numai dacă este fără zahăr. Vinul alb și roșu face ravagiiPotrivit cercetătorilor americani, vinul alb și roșu are o aciditate ridicată care conduce la creșterea riscului apariției problemelor dentare. Rezultatele au arătat faptul că vinul alb este mai puțin nociv decât cel roșu, dar, în ambele cazuri, dantura devine extrem de vulnerabilă în fața modificărilor de culoare. Efectul este accelerat de combinarea unor băuturi cu aciditate diferită, cum ar fi vinul și ceaiul. De fiecare dată când se face această combinație, crește profunzimea petelor de la suprafața danturii.Cum vă albiți dinții acasăEste bine ca, o dată la șase luni, să vizitați un medic dentist care vă va examina dinții și îi va curăța în mod profesionist. Sunt însă și soluții pentru a vă îngriji dinții și a-i menține albi și sănătoși acasă. Astfel, de mare ajutor poate fi bicarbonatul de sodiu. Rezultatele sunt vizibile în timp scurt. Trebuie să amestecați bicarbonatul de sodiu cu apă pentru a fi mai ușor să vă spălați pe dinți. Periați cu atenție, dar fără să apăsați prea tare.De asemenea, puteți să amestecați apă oxigenată, pe care o găsiți la orice farmacie, cu apă simplă. Umpleți două treimi din pahar cu apă oxigenată și o treime cu apă normală, apoi faceți gargară. Apa oxigenată are proprietăți antibacteriene și este folosită cel mai des la dezinfectarea rănilor. De asemenea, are proprietăți de decolorare, fiind folosită și în decolorarea părului. Astfel, nu doar îndepărtăm petele de pe dinți, dar și prevenim apariția petelor și a bacteriilor. Și, principala recomandare a dentiștilor: renunțați la fumat!