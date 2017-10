De ce ne îmbolnăvim de diabet

La această oră, peste 230 de milioane de persoane din toată lumea suferă de diabet, numai în județul Constanța fiind înregistrați, oficial, peste 25 de mii de diabetici. Astăzi, 14 noiembrie, este Ziua Mondială a Diabetului, ocazie cu care în Constanța s-au organizat mai multe activități.În fiecare zi, la Centrul de Diabet din Constanța se prezintă în jur de o sută de persoane la control, câte 30 de pacienți pentru fiecare medic din secție. Diabetul este o boală vasculară răspândită peste tot în lume care, nefiind tratată, poate provoca accidente acute vasculare, cum ar fi infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Totodată, complicațiile cronice legate direct de diabet pot duce chiar și până la orbire, spune dr. Doina Catrinoiu, șeful secției de Boli Cronice, Centrul de Diabet din Spitalul Județean Constanța. „Pacienții cu diabet ajung să își piardă vederea, așa cum se întâmplă cu pacienții cu amputații care fac cangrene sau pacienții care fac insuficiență renală și ajung la dializă”. Potrivit medicului, complicațiile cauzate de diabet sunt severe, ireversibile, iar tratamentul este foarte costisitor, atât pentru sistemul sanitar, cât și pentru familia bolnavului. „Pacienții au nevoie de îngrijire, unii dintre ei nu se pot ajuta singuri, iar alții nici nu mai pot munci. Și asta din cauza faptului că ignoră să vină la consultație și la tratament”, a afirmat dr. Doina Catrinoiu. Medicii îi îndeamnă pe constănțeni să își facă periodic analizele pentru a depista din timp această boală.300 de milioane de diabetici până în 2030De la an la an, numărul persoanelor afectate de diabet crește într-un ritm îngrijorător. Din anul 2008, când au fost realizate testele de screening pentru sănătatea populației, au intrat în evidențe cu aproape 50 la sută mai mulți diabetici, față de câți erau până atunci. „Există o creștere a incidenței diabetului la nivel global, nu numai în România. Pot să vă spun cu certitudine că în anul 2030 vor fi 300 de milioane de pacienți cu diabet de tip II, ceea ce înseamnă foarte mult”, a precizat dr. Catrinoiu. Spre exemplu, în Europa de Est au fost înregistrați mai mulți diabetici tocmai pentru că se prezintă din ce în ce mai târziu la medic. Acest lucru se întâmplă, cel mai probabil, ca urmare a campaniilor de informare din ultima perioadă, cum este și Ziua Mondială a Diabetului. Șeful Centrului de Diabet din Constanța a explicat că „aceste campanii au scopul de a trage un semnal de alarmă către populație cu privire la importanța depistării din timp a acestei afecțiuni”. Tot mai mulți copii afectațiDin păcate, diabetul este din ce în ce mai des întâlnit și în rândul copiilor, aflăm de la medicul pediatru Cristina Mihai, șeful Secției de Pediatrie din Spitalul Județean de Urgență Constanța. „Dacă înainte, tratamentul era insulino-dependent la copii, acum am început să avem cazuri de diabet de tip II, dar și de diabet dublu, la vârste foarte fragede”, precizează medicul. „În cazul diabetului dublu, de tip I + II, pe fondul diabetului de tip II apar fenomene de autoimunitate, iar apoi pacientul are nevoie de insulină”, a explicat dr. Cristina Mihai. În prezent, la Centrul de Diabet din Constanța sunt înregistrați 64 de copii bolnavi de diabet, dintre care 60 urmează un tratament insulino-dependent, trei sunt diagnosticați cu diabet de tip II, iar unul cu diabet dublu. „Cel mai mic copil bolnav de diabet are un an și jumătate”, spune dr. Mihai. „Până acum 15 „ $%b 20 de ani nici nu se punea problema să diagnosticăm diabetul la copiii mici. În mod excepțional descopeream diabet la copii sub patru ani. Incidența diabetului la vârste mici este în creștere și în mod sigur este influențată de alimentație și factorii de mediu”, a ținut să precizeze medicul pediatru Cristina Mihai.De ce ne îmbolnăvim de diabetCea mai importantă cauză a diabetului este obezitatea, spun medicii specialiști. De asemenea, un stil de viață neadecvat, lipsa efortului fizic sau alimentația nepotrivită sunt factorii care favorizează apariția diabetului. În plus, este importantă și educația pe care o primesc copiii în familie cu privire la ce tip de alimentație ar trebui să adopte. „Ceea ce mâncăm ne caracterizează și asta favorizează, nu numai apariția diabetului, dar și a obezității și a bolilor cardiovasculare”, completează dr. Doina Catrinoiu. „Dacă vă veți uita pe etichetele alimentelor, veți observa că sunt foarte puține cele care nu au un conținut mare de zahăr sau de sare, așa că trebuie să fiți foarte atenți ce consumați”.Acțiuni de Ziua DiabetuluiAsociația Copiilor și Tinerilor cu Diabet din județul Constanța „Sweet Land” a desfășurat de ieri o acțiune în City Park Mall, prin care copiii cu diabet au măsurat glicemia constănțenilor care se plimbau prin centrul comercial. „Diabetul este o boală cronică gravă care, din păcate, în ultimii ani s-a răspândit foarte mult. Prin acest eveniment am dorit să atragem atenția asupra acestui fapt și, în același timp, să arătăm că printr-o atitudine responsabilă, prin comunicare și implicare, această afecțiune poate fi controlată”, a declarat Liliana Moldoveanu, președintele Asociației „Sweet Land”. Astăzi, este lansată o carte-interviu, scrisă de Rodica Simionescu, o colaboratoare a Asociației Copiilor cu Diabet din Constanța. De asemenea, Ziua Mondială a Diabetului este marcată, tot astăzi, și în câteva licee din Constanța, prin acțiuni de informare a elevilor cu privire la adoptarea unui stil de viață sănătos. Activitățile se desfășoară la liceele „Traian”, „Ovidius” și la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, unde, de la ora 12.00, are loc o prelegere.Pacienții cu diabet primesc podometre gratuiteCei care se deplasează astăzi, la clinica de Diabet din Spitalul Județean Constanța, vor primi, gratuit, câte un podometru, care să îi ajute să își monitorizeze efortul fizic. Cu ajutorul acestui dispozitiv, sunt contorizați kilometri pe care o persoană îi parcurge zilnic. Pacienții vor reveni apoi la centru cu rezultatele, care vor fi analizate de doctori. În urma acestor analize, se va stabili și numărul de calorii consumate, sau nivelul glicemiei. „Nu vom acorda podometrele în funcție de vârstă sau pe alte criterii. Dispozitivele vor fi împărțite tuturor pacienților care își doresc să le folosească”, a precizat dr. Doina Catrinoiu.