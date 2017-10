De ce ne bagă medicii pe gât cele mai scumpe pastile? Iată cât primesc pentru a prescrie medicamente cu dedicaţie

De ce ne bagă medicii pe gât cele mai scumpe pastile? Iată cât primesc pentru a prescrie medicamente cu dedicație

V-ați întrebat vreodată de ce medicul dvs., fie el specialist sau de familie, vă recomandă cele mai scumpe tratamente, deși pe piață există alternative mult mai ieftine și la fel de eficiente? Cei mai naivi ar putea răspunde că medicul recurge la această metodă în folosul pacientului, că cel mai scump medicament este musai și cel mai bun. În realitate, cei mai mulți medici aleg să prescrie o anumită gamă de medicamente pentru că sunt stimulați de companiile produ-cătoare să facă asta, prin diferite con-tracte de sponsorizare. Agenția Națională a Medicamentului (ANM), anual, face publică lista cu sumele, firmele, dar și numele medicilor care beneficiază de sumele respective. Această listă, însă, nu este promovată pentru a avea acces la ea toată lumea.Pe de altă parte, potrivit legii în vigoare, orice relație dintre cadrele medicale și companiile farmaceutice care implică venituri financiare este neconformă, cel puțin din punct de vedere moral. Conform legii, „exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu calitatea de distribuție a produselor sau a materialelor sanitare”. Aceeași lege spune că „medicii nu pot fi sponsorizați direct sau indirect, pentru participarea la conferințe, congrese etc., de către firmele care comercializează produse farmaceutice”. Totuși sponsorizările există și puțină lume află despre ele.Aceeași substanță, doar numele diferăDacă ne gândim bine, de cele mai multe ori, când primim o rețetă de la medicul de familie sau medicul specialist, doar o parte din medicamente sunt compensate, unele, din diverse motive, ne sunt recomandate la prețul lor întreg. Să nu mai spunem că frecvent, în loc să cumpărăm substanța de care avem nevoie, dăm bani grei pe firma care atârnă de cutia cu medicamente și de prospect.Tuturor ne este cunoscut faptul că dacă am cumpăra Ibuprofen, de exemplu, nu am cheltui mai mult de 4-5 lei, însă, la indicația medicilor, dar mai ales a farmaciștilor, cumpărăm întotdeauna acele pastile pe care scoatem din buzunar zeci de lei. Adică, tot ibuprofen, dar cu un nume mai frumos, gen Nurofen. Să nu mai spunem că nu rare sunt situațiile în care medicul ne trimite chiar la o anumită farmacie ca să cumpărăm tratamentul mult dorit, pentru că „acolo sigur găsim”, sau „acolo este mai ieftin”.Sponsorizările au ajuns și la ConstanțaÎn altă ordine de idei, printr-un program de monitorizare a sponsorizărilor de care s-au bucurat medicii, în ultimul timp, efectuată de Agenția Națională a Medicamentului (ANM), aflăm că majoritatea primesc sume avantajoase de la diferite companii producătoare de medicamente. Potrivit listei cu sponsorizări pe anul 2015, publicată de ANM, unele persoane au obținut sponsorizări uriașe.De exemplu, dr. Adrian Streinu Cercel a primit 71 de sponsorizări, făcute de 7 pro-ducători de medicamente, însumând 141.433 lei. Pe lista sponsorilor se află Phizer, Astellas Pharma, Johnson and Johnson etc.