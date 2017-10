De ce mor constănţenii

De ce mor constănțenii

Sănătatea este cea mai de preț avuție a unui om. Cu toate acestea, puțini sunt cei care îi acordă atenția cuvenită și se preocupă, așa cum trebuie, de întreținerea ei. Cauze sunt destule: un sistem sanitar deficitar, ce nu oferă nici îngrijire de calitate, nici suficienți medici, ce să mai vorbim de teh-nologie performantă de diagnosticare. Rezultatul este însă îngrijorător, căci de la an de la an, numărul celor răpuși de o boală este din ce în ce mai mare. În Constanța, după cum arată Institutul Național de Statistică, din 2000 până în 2009 (ultimul an pentru care au fost centralizate datele) numărul celor răpuși de o afecțiune a crescut cu aproximativ 500. Ceea ce arată, spun chiar specialiștii, că în ciuda inovațiilor din cercetare, de la nivel mondial, în ciuda performanțelor realizate în diverse specialități medicale, în Constanța încă se caută soluții pentru boli tratate cu succes în alte țări. Exemplul cel mai elocvent ni-l oferă statistica realizată cu principalele afecțiuni care s-au soldat cu decese. Astfel, în 2009, din cei peste 7.500 de constănțeni „uciși” de o afecțiune, în aproape 4.200 de cazuri a fost vorba de o boală a aparatului circulator, având probleme cu inima și circulația sângelui. Aproximativ o mie au fost diagnosticați cu o boală ischemică a inimii și tot pe atât au murit după ce au suferit un accident cerebral vascular. Mai puține decese cauzate de cancerPe locul secund se situează diversele tipuri de cancer, căci aproape 1.600 de constănțeni au murit răpuși de o tumoare can-ceroasă. Specialiștii INS remarcă însă că, în vreme ce numărul deceselor cauzate de boli de inimă a fost în creștere în ultimii 11 ani, s-a înregistrat o scădere a morților provocate de cancer. Numeroase decese au fost cauzate de boli ale aparatului digestiv (aproape 500), în vreme ce afecțiunile pulmonare au luat viața a 400 de constănțeni. Tot atâția constănțeni au murit după ce au fost lezați într-un accident rutier sau de muncă. Diabetul și TBC-ul încă fac victime Bolile urino-genitale, cele endocrine, diabetul zaharat sau tuber-culoza au dus, anual, la sub o sută de decese în județul nostru. Chiar dacă, în comparație cu celelalte afecțiuni menționate, numărul dece-selor pare mult redus, specialiștii atrag atenția că nu trebuie ignorate. Diabetul, în județul nostru, ca de altfel la nivelul întregii țări, este în creștere, iar condițiile de viață precare și imposibilitatea bolna-vilor de a avea o alimentație adec-vată ar putea duce la creșterea incidenței deceselor. De asemenea, decesele provo-cate de tuberculoză, o afecțiune tratabilă, dacă bolnavul dă dovadă de conștiinciozitate, scot în evidență existența unor probleme în aplicarea terapiilor. În ultimii ani, specialiștii s-au confruntat cu o creștere a numărului pacienților care întrerup tratamentele și dezvoltă rezistență la antibiotice. În astfel de situații, terapia este mult de dificilă, iar riscul de deces mai mare. Copiii cu malformații supraviețuiesc În josul clasamentului realizat de statisticieni, se situează decesele provocate de malformații conge-nitale. Astfel, rata de supraviețuire în cazul micuților născuți cu deformații sau anomalii cromo-zomiale este în creștere. Dacă în 2001 - 2002 erau înregistrate 50 de decese, în 2009 au fost sem-nalate 15. Aproximativ constant a rămas, însă, numărul gravidelor care au murit la naștere: an de an, în Constanța au murit între una și trei femei însărcinate.