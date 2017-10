De ce lipsesc vaccinurile

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, dr. Alexandru Rafila spune ca sunt cauze obiective pentru care de multe ori lipsesc vaccinurile.Una este aceea ca vaccinurile se obtin dupa un proces tehnologic care dureaza intre doi si trei ani, mai ales pentru cele combinate.“Vaccinurile sunt produse greu, sunt controlate foarte mult timp pentru asigurarea sigurantei, iar acest lucru cateodata are impact negativ asupra programului de vaccinare, pentru ca, in ciuda faptului ca o autoritate contractanta, cum este Ministerul Sanatatii, lanseaza proceduri de achizitie publica, se intampla ca nimeni sa nu se prezinte. Si atunci singura solutie — si a fost unul dintre motivele principale pentru care Ministerul Sanatatii in anul 2015 s-a gandit ca un proiect de lege ar fi util — este sa incercam sa putem asigura un stoc tampon care sa previna aceste situatii”, a declarat dr. Alexandru Rafila in cadrul conferintei RoVaccin.El a precizat ca totdeauna trebuie sa existe predictibilitate si fonduri necesare achizitionarii vaccinului si este “imperios” necesar sa existe vaccinul care sa poata sa fie achizitionat la timp si sa fie transmis directiilor de sanatate publica si medicilor de familie.“Aceste doua deziderate ar putea fi asigurate de un act normativ care sa prevada in mod explicit aceste lucruri. Si mai este inca ceva — informarea, comunicarea nu se poate face in mod sporadic din cand in cand, cum se intampla in acest moment, trebuie sa existe o posibilitate permanenta de comunicare, sa existe institutii responsabilizate la nivel national, dar si la nivel local, care sa asigure nu numai comunicare pur si simplu, ci si consilierea. Discutia directa cu parintele este de multe ori esentiala ca sa convingem despre utilitatea vaccinarii, iar acest lucru poate fi facut de catre medicul de familie, dar si de o institutie de sanatate publica, care in judete este Directia de Sanatate Publica, iar la nivel national — Institutul National de Sanatate Publica”, a explicat specialistul citat de Agerpres.El s-a mai referit la un studiu privind vaccinarea realizat de Societatea Nationala de Medicina a Familiei, care releva ca numarul celor care nu se prezinta la vaccinare este de cinci ori mai mare decat al celor care refuza.“Acolo trebuie actionat, stimulati sa se prezinte (parintii — n.r.), contactati si aceste lucruri se pot face impreuna cu autoritatile locale, cu mediatori sanitari, pentru ca este o problema de asumare a comunitatii privind sanatatea copiilor. Degeaba avem vaccin, daca parintii nu-si aduc copiii la vaccinare”, a adaugat Rafila conform sursei mentionate.In 2017, suma alocata prin Programul national de vaccinare este de 290 de milioane lei, potrivit directorului MS, Amaliei Serban, care a mai afirmat ca pentru administrarea unui vaccin, medicul va primi 25 de lei de la Ministerul Sanatatii.Sursa: formaremedicala.ro