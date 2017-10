De ce lipsesc medicamente esenţiale pentru tratarea cancerului

De ce lipsesc medicamente esențiale pentru tratarea cancerului

Astăzi, în Parlamentul European se va discuta, pentru prima dată în mod distinct, problema discontinuităților apărute în aprovizionarea cu MEDICAMENTE ESENȚIALE în tratamentul cancerului - acele medicamente cu un cost scăzut, eficiență ridicată și folosite deja de zeci de ani de către oncologi din toată lumea, afirmă Vlad voiculescu, fostul ministru al Sănătății.Acesta mai spune: „Societatea Europeană de Oncologie Medicala (ESMO) a mandatat prestigioasa echipă a The Economist Intelligence Unit (EIU) cu o cercetare asupra cauzelor și efectelor discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente pentru tratarea cancerului, precum și formularea unor recomandări concrete de politici publice.Ca membru în grupul de lucru al ESMO pentru drepturile pacienților și invitat al EIU în această cercetare, am contribuit la acest studiu cu experiența României, experiență pe care o voi prezenta pe scurt și la evenimentul de astăzi din Parlamentul European, împreună cu Președintele ales al ESMO și reprezentanți ai Agenției Europene a Medicamentului.---CE SUNT MEDICAMENTELE ESENȚIALE?Cei (de voie sau de nevoie) inițiați în domeniu, știu că niciodată problema medicamentelor esențiale nu este o prioritate pe agenda publică. Probabil nici nu ați auzit de această categorie de medicamente până anul trecut și vă întrebați poate de ce...Ei bine... printre altele, pentru că industria nu are niciun interes în acest domeniu iar noi ceilalți (medici, pacienți, etc.) suntem prost (sau deloc) organizați. Tocmai pentru că este vorba despre medicamente ieftine, foarte ieftine... de la câțiva euro la câteva zeci de euro in general. No big business. Almost no business at all. Nu ați văzut și nu o să vedeți deci prea curând conferințe pe această temă, nu o sa auziți politicieni vorbind la televizor despre asta și nu o să găsiți nicăieri nicio reclamă pentru aceste medicamente. Nicio companie farma nu face cu adevărat bani din asta, nicio companie farma nu finanțează deci așa ceva. Este doar problema pacienților și a medicilor atunci când acestea dispar.Între 2008 și 2013, mai bine de o treime dintre medicamentele esențiale de Prioritate 1 pentru tratamentul cancerului au lipsit. Mii de pacienți au avut nevoie de ele. Opinia publică a aflat abia la sfârșitul anului 2012.---MĂSURI DE POLITICĂ PUBLICĂO parte dintre MĂSURILE de politică publică propuse de raportul echipei de la The Economist Intelligence Unit (EIU) sunt inspirate din experiența statelor din Europa Centrală și de Est și sunt identice măsurilor implementate de echipa mea la MS la sfârșitul anului trecut:- prioritizarea medicamentelor esentiale prin tratament diferențiat în metodologia de preț (prevedere eliminată - fara nicio explicație - de guvernul actual, si asupra căreia sper ca domnul ministru Bodog să revină cât de curând);- sistem de raportare online a lipsei medicamentelor (da, acel site care îl enervează pe dl Grindeanu: www.medicamente-lipsa.ro - platformă creată cu voluntari, fără contracte IT "deștepte", care sper să fie folosită de MS în continuare!);- sistemul de monitorizare a stocurilor de medicamente la depozite și farmacii (implementat împreună cu STS, fără contracte IT "deștepte", care sper să fie folosit de MS în continuare!);- definirea obligației de serviciu public care interzice exportul paralel pentru distribuitori înainte ca pacienții români să aibă acces la medicamente (da, acel ordin de care niciun guvern în 26 de ani nu a avut curajul să se apropie pentru a nu deranja businessul de export paralel)”.Sursa: https://www.facebook.com/vlad.voiculescu.3/posts/10211799631598963