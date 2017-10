De ce fac migrene până şi copiii mici

De ce fac migrene până și copiii mici

Deși pare greu de crezut, durerile de cap sunt un motiv destul de frecvent de prezentare a copiilor la medic. Cu toate că mulți părinți intră în panică și își imaginează că micuțul are probleme grave, de cele mai multe ori situația nu este îngrijorătoare.Fără doar și poate, durerea de cap este percepută drept cea mai obișnuită durere pe care un om o experimentează de-a lungul vieții. Din păcate, nici copiii nu sunt scutiți de migrene. Dacă sunt doar neplăceri de moment și nu dau alarma unor afecțiuni serioase, durerile de cap nu sunt motive de îngrijorare. Când sunt frecvente și puternice și, mai ales, dacă este vorba de copii, lucrurile trebuie tratate cu toată seriozitatea.Moștenire geneticăDe la dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, am aflat că factorul ereditar poate avea un rol important, astfel încât, dacă există în familie persoane cu asemenea suferințe, este posibil ca și copiii să experimenteze atacuri de acest gen.Există și situații când durerea de cap este cauzată de o infecție, de un stres puternic, de anxietate sau traumatisme minore în zona capului. De aceea, este extrem de important ca părinții să acorde importanța necesară acestor semnale din partea copiilor și să ceară părerea medicului dacă situația se agravează sau dacă micuțul se plânge frecvent de asemenea dureri.Durerile debutează cam la cinci aniÎn cazul în care e vorba de migrene moștenite genetic, este bine de știut că acestea debutează în jurul vârstei de cinci ani sau chiar mai devreme și pot evolua progresiv pe parcursul vieții, atingând apogeul pe la 45 de ani. După această vârstă, apare ceea ce se cheamă remisie spontană, adică boala dispare de la sine, fără o explicație clară.Interesant este că la copiii foarte mici, problemele asimilate colicilor și somnului agitat ar putea semnala, la rândul lor, unele simptome ulterioare ale migrenei. De aceea, părinții trebuie să aibă în vedere că astfel de dureri se pot declanșa chiar și în urma unui eveniment minor.Cum se recunoaște o migrenăCheia în recunoașterea migrenei o reprezintă identificarea unui model repetitiv: episoade de durere de cap acută, amortizate de un somn adânc și urmate apoi de intervale fără niciun fel de simptome. Diagnosticul acestei afecțiuni se stabilește după ce se scot din discuție alte cauze mai grave ale durerilor de cap, realizându-se un istoric complet al acestor probleme și o examinare fizică și neurologică generală. În mod frecvent, însă, copilul care suferă de migrenă simte o durere acută în zona ochilor, în mijlocul capului sau în zona tâmplelor, dar are și o senzație de vomă sau de rău fizic, pe care o resimte de la stomac. O examinare de specialitate, un diagnostic adecvat și un tratament corespunzător al acestei afecțiuni pot îmbunătăți în mod semnificativ calitatea vieții celor afectați de această boală.