De ce este necesar să bei apă

Ştire online publicată Vineri, 28 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este important să consumi apă pentru ca organismul să rămână hidratat și să previi anumite probleme de sănătate.Sângele este peste 80% apă și are nevoie de acest lichid pentru a crea celule noi sănătoase, arată Care 2.Oasele sunt făcute în proporție de 50% din lichidul vieții și, cum era de așteptat, au nevoie în continuare de el pentru a crea noi celule osoase.Consumul apei potabile ajută la diminuarea diferitelor dureri pe motiv că pune sistemul limfatic în mișcare. Acesta are nevoie de lichidul vital pentru a funcționa corespunzător.Apa ajută la eliminarea toxinelor din orga-nism prin intermediul sistemului limfatic, rinichi și intestine.Ce face apa pentru organismul tău?Lichidul minune lubrifiază articulațiile și ajută la reducerea durerilor articulare. De asemenea, protejează împotriva uzurii.Reglează metabolismul. Asta înseamnă că persoanele supraponderale au nevoie de mai multă apă pentru a supraviețui. De asemenea, reglează temperatura corpului.Creierul și sistemul nervos vor funcționa în mod normal dacă bei o cantitate mare apă. În plus, fiecare celulă și organ din corp necesită apă. (sursa: www.ziare.com)