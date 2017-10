De ce este indicată auto-examinarea lunară a sânilor

Începând cu vârsta de 20 de ani, femeile ar trebui să fie conștiente de aspectul și consistența normală a sânilor lor și să raporteze medicului orice modificări apar. Apariția unor schimbări la nivelul sânului nu înseamnă neapărat că este vorba de cancer, însă este bine ca acest lucru să fie apreciat de către un profesionist. Dacă știi cum arată și cum se simt sânii tăi în mod normal, îți va fi foarte ușor să-ți dai seama de apariția unor eventuale modificări. În plus, există o serie de tehnici menite să faciliteze evidențierea unor posibile semne de alarmă.Femeile cu implanturi mamare pot utiliza, de asemenea, aceste tehnici de autoexaminare a sânilor. În cazul în care au un implant mamar, ar putea fi util să apeleze la ajutorul chirurgului pentru a identifica marginile implantului, astfel încât să știe ce anume să palpeze. Unii specialiști sunt de părere că implanturile împing țesutul mamar în exterior și poate fi astfel mai ușor de examinat.„Autoexaminarea periodică a sânilor este recomandată și în cazul femeilor însărcinate sau care alăptează. Examinarea periodică a sânilor în vederea decelării unor even-tuale modificări este foarte utilă pentru depistarea precoce a cancerului de sân. În cazul în care optează să efectueze autoexaminarea periodică a sânilor, este recomandat să-și revizuiască din când în când tehnica cu ajutorul medicului specialist, în cadrul consultațiilor periodice. Acesta poate observa modul în care utilizează tehnica și le poate oferi sfaturi suplimentare.Cel mai bun moment pentru autoexaminarea sânilor este atunci când sânii nu sunt sensibili sau umflați, de obicei la 1-2 zile după menstruație.Autopalparea se realizează în decubit dorsal (întinsă pe spate) cu o pernă sub umeri. Brațul din partea sânului ce urmează a fi controlat îl vei ține sub cap. Mâna opusă palpează sânul și axila cu palma întinsă. Folosește buricele degetelor de la cele trei degete din mijloc ale mâinii stângi pentru a palpa sânul drept. Utilizează mișcări circulare mici pentru a simți țesutul mamar. În acest fel, se poate observa orice modificare anormală a sânilor”, a explicat dr. Mohamed Zaher, medic primar obstetrică-ginecologie, directorul Spitalului Privat ISIS.