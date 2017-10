De ce este bine să consumăm iaurt, zilnic

Iaurtul este un aliment bogat în nutrienți esențiali (proteine de foarte bună calitate, calciu, alte minerale și vitamine) și are un conținut caloric moderat. În plus, conține bacterii lactice active, necesare pentru o floră intestinală echilibrată. Includerea iaurtului în alimentația de zi cu zi are efecte pozitive și asupra circumferinței taliei, care este mai redusă în cazul persoanelor care îl consumă regulat (de 4 – 5 ori pe săptămână). „Cercetătorii din întreaga lume acordă din ce în ce mai mult credit iaurtului, asociindu-l cu un indice de masă corporală mai mic, cu o circumferință a taliei mai scăzută și cu menținerea grăsimii corporale în limite normale. Acest aliment este deosebit de important în contextul eforturilor care se fac pentru prevenirea și managementul obezității”, spune prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, Membru de Onoare al Academiei Române.În momentul în care o persoană urmează o dietă controlată caloric, recomandată în cazuri de obezitate sau exces ponderal, introducerea iaurtului în alimentația zilnică poate ajuta în mod semnificativ la scăderea în greutate.Sursa: Mediafax