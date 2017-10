De ce este bine să bem bere

O dietă echilibrată ne ajută să ne acomodăm mai ușor cu ritmul normal de după vară, iar hidratarea joacă și ea un rol esențial. Datorită ingredientelor naturale din care este fabricată, berea poate face parte dintr-un stil de viață sănătos, atunci când este consumată cu moderație (330 ml/zi/femei și 660 ml/zi/bărbați). Totodată, conținutul său de antioxidanți și fibre solubile fac din bere un posibil aliat al organismului în lupta cu colesterolul. Antioxidanții prezenți în bere au ca sursă ingredientele naturale din care este fabricată, precum cerealele și hameiul, ce pot crește nivelul de colesterol HDL, având în același timp capacitatea de a reduce colesterolul de tip LDL, cel rău.Preparată de mii de ani în bucătăriile din India și Orientul Mijlociu, lintea este un aliment bogat în antioxidanți și o sursă abundentă de nutrienți, precum minerale și fibre, necesare menținerii organismului la capacitate maximă, odată cu apropierea toamnei. Extrem de ofertantă, lintea este un aliment care inclus în alimentație ne poate ajuta să ținem sub control colesterolul și contribuie la accelerarea tranzitului intestinal, ajutând la eliminarea reziduurilor, a grăsimilor și toxinelor în exces din corp. Lintea este un aliat în lupta cu colesterolul în special datorită conținutului bogat în vitamine din grupul B, care pot scădea producția de colesterol din organism și reduce nivelul de colesterol LDL.Același rol îl au și migdalele, bogate în nutrienți și ideale pentru o gustare sănătoasă între mese. Migdalele sunt alimente care aduc beneficii întregului organism, iar datorită conținutului mare de fibre, proteine și fier, ajută în principal sistemul sangvin prin creșterea nivelului de colesterol bun și creșterea numărului de celule roșii din sânge. Migdalele ajută și digestia, iar conținutul bogat de grăsimi nesaturate ajută la menținerea sănătății vaselor de sânge.Fructele trebuie să facă parte din alimentația noastră în orice anotimp. În această perioadă, în special cele bogate în vitamina C, precum portocale, kiwi sau coacăze, ne ajută la menținerea unui nivel crescut al colesterolului bun în sânge. Vitamina C are proprietăți antioxidante și, în plus, poate elimina radicalii liberi produși de organism în procesul de metabolism normal, ajutând astfel la prevenirea colesterolului. Un alt fruct specific începutului de toamnă este gutuia, bogată în fibre și cu un conținut redus de calorii, ajută digestia și reduce semnificativ nivelul colesterolului.