De ce este atât de sănătos ceaiul verde

Spre deosebire de ceaiul negru, care este complet oxidat, frunzele de ceai verde asigură conservarea de antioxidanți, taninuri și flavonoide. Ceaiul verde este cunoscut în special pentru proprietățile sale terapeutice detoxifiante. Nutriționiștii spun că polifenolii din acest tip de ceai produc căldură suplimentară în organism și contribuie la arderea caloriilor. De asemenea, ceaiul verde este bogat în antioxidanți, buni pentru încetinirea procesului de îmbătrânire, reduce riscul de apariție al accidentului vascular cerebral și are un efect favorabil asupra hipertensiunii arteriale și a colesterolului rău. Totodată, ceaiul verde conține cafeină în cantități moderate și ajută la tăierea poftei de mâncare. Acest ceai este indicat și pentru menținerea igienei orale deoarece conține fluor care are rolul de a preveni apariția cariilor și are în compoziție ingrediente care suprimă formarea plăcii bacteriene și a bacteriilor ce duc la respirația neplăcută. Cel mai bun mod de a obține o ceașcă de ceai verde sănătos este de a respecta tem-peratura apei în care se introduc frunzele. Aceasta nu trebuie să fie mai mică sau mai mare de 60 - 75 grade Celsius. În cazul în care temperatura apei este prea ridicată, gustul ceaiului va fi amar și aroma delicată se va pierde, iar dacă temperatura este prea scăzută, nu va fi extrasă pe deplin aroma din ceai.