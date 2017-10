De ce este atât de importantă vaccinarea

S-a ajuns la concluzia că foarte puține dintre persoanele vaccinate se îmbolnăvesc, iar dacă asta se întâmplă, îmbolnăvirea va avea o formă ușoară, iar riscurile de a face complicații vor fi mici.Este însă esențial ca vaccinarea să se facă la recomandarea medi-cului și numai de către un cadru medical calificat.Imunizarea, o bătălie câștigatăDupă cum ne-a explicat Dr. Anca Sima, medic primar specialist în cadrul Clinicii Homeomed, din cauza opiniilor divergente, pe tema imu-nizării s-a purtat… o bătălie grea. În cele din urmă, s-a constatat că imunizarea este cu adevărat o formă de protejare a organismului împotriva unor boli. Având în vedere că există afecțiuni care pot duce până la decesul copilului sau efectele negative ale bolii respective pot lăsa, pentru toată viața, sechele serioase asupra individului, vaccinarea este cu atât mai importantă.În aceste condiții, nu este de mirare că introducerea vaccinurilor pe piață a fost o mare bătălie câștigată în războiul cu bolile transmisibile. Iar faptul că odată cu introducerea lor, numărul îmbolnăvirilor s-a redus drastic, nu poate decât să dea pacienților încredere în această formă de imunizare. „O să mă refer la hepatită. Toată lumea știe că hepatita de tip A se transmite prin mâini murdare, alimente contaminate, pe cale fecal-orală, cu alte cuvinte din cauza unei igiene deficitare. Dacă la acest tip de hepatită, luarea unor măsuri de igienă riguroase este în măsură să ne protejeze de apariția acestei boli, nu același lucru se întâmplă în cazul celorlalte tipuri de hepatită” - ne-a spus medicul, care a ținut să precizeze că, de exemplu, infectarea cu hepatită virală B se face prin sânge, obiecte înțepătoare contaminate cu sânge infectat viral, cât și prin raporturi sexuale neprotejate, iar boala este incomparabil mai gravă. Însă, pe lângă tulpinile de hepatită A și B, mai există și alte tulpini, mult mai rare, denumite C, D, E etc. „Este bine ca oamenii să știe că vaccinarea pentru hepatita A și B are o eficiență crescută, dovadă toate studiile făcute de-a lungul timpului pe mii de subiecți”.Demarată din primele zile de viațăMedicul subliniază că vaccinarea este un proces care începe încă din primele zile de viață ale nou-născutului, părinții trebuind să țină legătura cu medicul pediatru, care le va oferi toate informațiile ce se referă la calendarul de vaccinuri pe care micuțul trebuie să-l parcurgă ulterior. Când este însă vorba despre epidemii, cea mai eficientă formă de protecție este, categoric, imunitatea de grup. Presupunând că este vorba despre o boală care se transmite pe cale respiratorie, dacă o persoană nu este vaccinată, însă toți cei cu care intră în contact sunt vaccinați, nu va contacta acea boală. Dacă nu au acest noroc, persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi la contactul cu microbul care determină acea boală infec-țioasă, iar boala poate îmbrăca o formă gravă, cu risc mare de complicații. La fel de importantă pentru protejarea de boli este și respectarea cu strictețe a măsurilor de igienă.Esențial este să existe o cola-borare între medicul pediatru sau de familie și pacient, indiferent de vârstă, iar vaccinarea să nu se facă pe cont propriu.