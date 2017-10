De ce e important să consumăm supe

În primul rand, trebuie spus faptul ca supa este recomandata in diete si pentru echilibrarea metabolismului, insa in aceeasi masura, poate intra fara probleme in alimentatia oricui. Intrucat este bogata in apa si fribre, aceasta ofera senzatia de satietate pe moment, fara a incarca organismul cu multe calorii, scrie gradinamea.ro.Consumul de supa este o metoda excelenta de ne hidrata, intrucat contine intre 80 si 90% apa. Atat vara cat si iarna, supa poate veni in orice moment in ajutorul sticlei de apa. Ba mai mult decat atat, avand avantajul de a fi fiert in ea diverse legume, supa devine o sursa de vitamine si minerale. Supa contine potasiu intr-o cantitate deloc neglijabila, magneziu,calciu, fier, zinc, seleniu, dar si vitamine (vitamina B, vitamina C).