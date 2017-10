De ce e bine să mâncăm gutui

Ştire online publicată Luni, 04 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Primul beneficiu. Potrivit Click Sănătate, gutuia nu are decât 60 cal/100 g, însă abundă în vitamine și minerale. De aceea este considerată un adevărat izvor de sănătate pentru organism.Ce vitamine și minerale conțin aceste fructe parfumate. Gutuile sunt bogate în vitamina C, provitamină A și prezintă concentrații ceva mai mici de vitamina E, de vitamine aparținând complexului de B-uri: B1, B2, B3, B6, B9. În ceea ce privește vitamina C, gutuia neprepa-rată termic are același con-ținut de vitamina C ca ci-reașa, depășindu-l pe cel al piersicii, mărului sau al perelor. Bogată în apă. Gutuia conține mai mult de 84% apă, în care se dizolvă di-ferite minerale și oligoele-mente: cantități însemnate de potasiu, fosfor, calciu, apoi cantități ceva mai mici de magneziu, sodiu, fier, seleniu, cupru, zinc. Beneficiile gutuilor sunt extraordinare și în ceea ce privește sănătatea inimii, deoarece micșorează tensiunea arterială, având efecte benefice asupra sistemului circulator. Scad nivelul de colesterol, protejează împotriva cancerului de colon și cancerului digestiv, reduce concentrația și stagnarea substanțelor cu potențial cancerigen în colon, ceea ce micșorează riscul de can- cer de colon și cel de cancer digestiv, ameliorează infecțiile respiratorii, astmul, durerile de gât și au efecte benefice în tratarea tuber-culozei și a afecțiunilor pulmonare. În plus, consumul gutuilor ameliorează indigestiile, stările de greață, vomă și problemele hepatice, infuzia de frunze de gutui reduce febra și cicatrizează rănile, iar decoctul de semințe are proprietăți antiinflamatoare și este un foarte bun expectorant.