De ce avem nevoie de un filtru pentru apă?

Ştire online publicată Miercuri, 04 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În primul rând o să aveți o apă fără clor. Clorul este un element în apă, care ne deranjează la gust, la miros și care poate să ne afecteze sănătatea pe termen mediu și lung. Cu toate acestea, fără clor în apă nu am putea să o consumăm pentru că s-ar forma viruși și bacterii, plus că are și rol de dezinfectant.Deci soluția e să avem un filtru performant , care să ne ajute să consumăm o apă de calitate. Pe lângă clor, element pe care îl simțim prin gust și miros, alte elemente precum nisipul, rugina de pe conducte și alte elemente care pot fi infiltrate nu sunt vizibile cu ochiul liber.În general se cumpăra apă plată pentru băut, iar pentru gătit, spălat fructe și legume se folosește apa direct de la robinet în ideea că elementele amintite dispar prin fierbere. Și atunci ar fi bine să vă întrebați cum poate să dispară rugina, nisipul, cloramina și alte elemente care prin fierbere nu dispar.O altă discuție e cât de plată este apa pe care o consumăm? Oare apa plată e chiar de la izvorul de sub munte? Sau e și ea filtrată, îmbuteliată și comercializată. Bună întrebare?Un alt aspect ar fi cât plătim pentru apă și la ce calitate. Anual, o familie de 3-4 persoane consuma 2.500-3.000 litri de apă. Oare la ce preț, la 1 leu/ litru sau poate 0,5 lei/1 litru? În orice caz, faptul că mergem la magazinul de la colț zi de zi după o apă plată și nu alegem un sistem performant de purificare a apei pierdem anual în jur de 200-300 euro/an.Mai multe informații găsiți pe site-ul bewater.ro.