De ce avem nevoie de minerale

Deficientele la nivelul echilibrului mineralelor din corp pot avea efecte mai pregnante asupra starii tale de bine in sezonul rece. Functionarea corecta a organelor si tesuturilor necesita un aport zilnic de macro si microminerale, asa ca este important sa cunosti efectele nutrimentelor care iti influenteaza sanatatea zi de zi. Daca te confrunti cu stari de anxietate, parul iti cade in mod excesiv sau te trezesti cu membrele amortite, una dintre cauze poate fi reprezentata de lipsa unui nivel adecvat al calciului, zincului sau magneziului in organism. Acestea sunt 3 dintre elementele care joaca un rol esential in buna functionare a corpului tau, scrie divahair.ro.