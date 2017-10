De ce a fost oprită vaccinarea antigripală la Constanţa

De ce a fost oprită vaccinarea antigripală la Constanța

La Constanța, medicii de familie au sistat pentru aproximativ o săptămână vaccinarea împotriva gripei pentru persoanele cu risc de îmbolnăvire crescut. Măsura a fost luată deoarece unele doze de vaccin nu ar fi destul de eficiente.Autoritățile din domeniul sanitar au decis, la începutul acestei săptămâni, să oprească temporar cam-pania de vaccinare gratuită antigri-pală. Motivul? O parte din dozele pregătite pentru imunizarea din acest an au o concentrație mai slabă și nu asigură o protecție eficientă împotriva gripei de tip B. Declarația a fost făcută de Amalia Fechete, directorul Direcției de Sănătate Publică, care precizează că nu se pune problema unor probleme la persoanele vaccinate până în prezent.350 de mii de doze de vaccin, retrase de pe piațăTestele de autocontrol au fost efectuate la sfârșitul săptămânii trecute, vineri, și au relevat faptul că două dintre serii nu erau conforme cu specificațiile tehnice, spune directorul DSP. Ulterior, au mai fost confirmate încă alte cinci serii, dar și faptul că una dintre tulpinile componente ale vaccinului gripal a înregistrat o scădere a concentrației și nu protejează eficient împotriva îmbolnăvirii cu virusul gripal de tip B. „Datorită regulamentelor europene, am decis sistarea campaniei și retragerea produselor respective de pe piață. Este vorba despre șapte serii a câte 50.000 de doze fiecare, adică un total de 350.000 de vaccinuri”, a explicat Amalia Fechete.Directorul DSP subliniază, însă, faptul că cei care au fost vaccinați până în luna ianuarie nu trebuie să-și facă nici un fel de grijă. „Testele au fost necorespunzătoare doar începând de vineri, deci persoanele vaccinate până atunci sunt protejate împotriva îmbolnăvirii prin gripă și nu există nici un risc asupra sănătății”.Ministrul Sănătății a solicitat analiza vaccinurilorMăsura suspendării campaniei a fost luată în urma solicitării de urgență a lui Ladislau Ritli, ministrul Sănătății, a unei informări scrise din partea Agenției Naționale a Medicamentului și Institutului Național de Cercetare și Dezvol-tare Cantacuzino. Prin urmare, vaccinarea persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire a fost suspendată pentru o perioadă de până la zece zile.În comunicatul de presă transmis oficial, luni, Ministerul Sănătății informa, în primă fază, că sistarea vaccinării vine în contextul evoluției favorabile a virozelor respiratorii și gripei din ultimele săptămâni în România. „Până în prezent nu au fost semnalate la Ministerul Sănătății cazuri care să prezinte probleme de sănătate în urma vaccinării”, menționau reprezentanții MS în același comunicat.La Constanța nu s-a confirmat ineficiența vaccinurilorContactat telefonic, Constantin Dina, șeful Direcției Județene de Sănătate Publică din Constanța, a declarat că, la nivelul județului, încă nu a fost confirmat, oficial, motivul real al suspendării campaniei de vaccinare antigripală.„În cursul zilei de luni am primit o informare din partea Ministerului Sănătății prin care ni s-a adus la cunoștință faptul că, în urma unei analize efectuate de Centrul de Supraveghere a Bolilor Transmisibile, campania de vaccinare trebuie sistată. În comunicatul oficial nu era menționat faptul că dozele de vaccin ar fi ineficiente, iar până la ora actuală nu am primit nicio informare de acest gen”, a precizat, ieri, Constantin Dina. Directorul DJSP a mai spus că Ministerul Sănătății a transmis Direcției că a luat decizia deoarece în România a scăzut, în ultima vreme, numărul pacienților cu infecții respiratorii. „Aceasta a fost informarea oficială din partea ministerului, așa că am anunțat medicii de familie constănțeni să sisteze vaccinarea până la o dată comunicată ulterior”, a menționat Dina.Șeful Direcției Județene de Sănătate Publică a ținut să precizeze că, până acum, nici un constănțean vaccinat nu a făcut vreo reclamație. „Nu cred că aceste vaccinuri prezintă vreun pericol pentru sănătate. De la începutul campaniei de vaccinare, în toamna anului trecut, s-au vaccinat 25.000 de persoane, iar până la ora actuală nu a fost înregistrată nicio plângere la DJSP în legătură cu vreo reacție adversă”, a adăugat Constantin Dina.