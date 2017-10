De câte ori pe lună putem merge la medicul de familie

„Pot ajunge de mai multe ori pe lună la medicul de familie?“, „De câte ori am dreptul la consultații medicale?“, „Trebuie să mă programez de fiecare dată când am nevoie de trimitere de la medicul de familie?“, sunt doar câteva dintre întrebările pe care și le pun pacienții asigurați când vine vorba de vizita la cabinetul de medicină de familie. Iată ce ne explică reprezentanții medicilor de familie despre drepturile pacienților asigurați.Pentru orice problemă de sănătate care nu reprezintă o urgență medicală majoră, pacienții asigurați au dreptul să ajungă la medicul de familie, susțin reprezentanții Asociației Medicilor de Familie „Tomis” Constanța. Pe de altă parte, numărul consultațiilor depinde și de afecțiunea de care suferă bolnavul, de vârsta acestuia și de bolile asociate.„Tineri sau vârstnici, pacienții asigurați pot ajunge la medicul de familie și de mai multe ori în aceeași lună, dacă apar probleme de să-nătate. Însă, potrivit noului contract - cadru, pacienții asigurați beneficiază de patru consultații pe lună, dintre care două la medicul de familie și două la medici de alte specialități.Pe de altă parte, pachetul nu limitează numărul de consultații pentru probleme de sănătate noi. Ori de câte o ori o persoană are o sus-piciune de sănătate, are o problemă în sensul că se simte rău, acea persoană se poate adresa medicului de familie fără nici o restricție”, explică dr. Laura Maria Condur, președintele Asociației Medicilor de Familie „Tomis”.„Medicul de familie are 20 de consultații impuse pe zi“Cât privește obligațiile medicilor de familie, aceștia au de realizat o normă zilnică de 20 de consultații pe zi, acest lucru fiind stabilit prin relația con-tractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, medicii au de efec-tuat și consultații la domiciliu, ceea ce reduce din timpul pe care medicul îl petrece în cabinetul medical.„Un alt aspect foarte important de reținut pentru pacienți este acela că, dacă nu este vorba despre acel episod acut de boală, pacientul trebuie să se programeze, iar acest lucru face ca nu toată lumea să ajungă în ziua în care își dorește la medic”, mai spune medicul.„Nemulțumirile se reclamă la Colegiul Medicilor“În cazul în care un pacient asigurat consideră că medicul de familie nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, a făcut o greșeală din cauza căreia bolnavul a avut de suferit sau a fost în pericol, îl poate reclama pe acesta la Colegiul Medicilor din Constanța.„Toate nemulțumirile sau greșelile medicale se reclamă la Colegiul Medicilor. Acolo se stabilește dacă este vorba despre malpraxis și în ce condiții a fost nedreptățit pacientul sau a fost privat de serviciile medicale pe care le are prin lege. Tot acolo, odată cu probarea diag-nosticului, se realizează sau nu și dosarul penal, caz în care medicul își poate pierde dreptul de liberă practică. Casa de Asigurări de Sănătate nu poate controla decât serviciile decontate medicilor, nu și modalitatea în care acestea au ajuns la pacient”, a declarat, pentru Cuget Liber, Laura Maxim, purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța.Prevenția va face diferențaMedicii susțin că, în „hățișul” de acte și norme puse la dispoziție de Ministerul Sănătății, consultațiile de prevenție sunt singurele care vor clarifica situația. Concret, pacienții care sunt înscriși la medicul de familie, sunt sănătoși și au până în 39 de ani vor beneficia de o consultație complexă la trei ani, prin care se vor depista, în faze incipiente, boli care în alte condiții ar provoca suferință pacientului și costuri suplimentare statului. Pentru pacienții trecuți de vârsta de 40 de ani, ministerul a pregătit o consultație pe an, în baza căreia se va face o evaluare a stării de sănătate.Cât privește bolnavii cu afecțiuni cronice, aceștia vor beneficia de consultații periodice la medicul de familie pentru supravegherea evo-luției bolii, prescrierea și conti-nuitatea tratamentelor, dar și pentru screeningul complicațiilor.