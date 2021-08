De câte calorii aveți nevoie zilnic pentru a funcționa

De la primele ore ale dimineții și până seara, când vă băgați la somn, aveți nevoie să consumați mai multe calorii, pentru a vă putea desfășura în condiții normale activitățile de zi cu zi. Potrivit dr. Simona Novac, atunci când sunteți echilibrați și nu consumați mai multe calorii decât este necesar, nu vă îngrășați, dar nici nu slăbiți, însă când consumați mai multe calorii decât aveți nevoie, surplusul se stochează sub formă de țesut adipos și începeți să acumulați kilograme în plus. De asemenea, atunci când nu-i oferiți organismului energia necesară, el recurge la energia stocată în propriile țesuturi și pierdeți în greutate.Desigur, cantitatea de calorii de care o persoană are nevoie depinde de la caz la caz. De exemplu, pentru un copil, necesarul caloric pornește de la 1.500 de kilocalorii până la 3.000 de kilocalorii, media situându-se în jurul valorii de 2.200.Pentru a ajunge la acest nivel este nevoie de 15% proteine (carne de pui, vită, pește, dar și ouă și lapte), 35% trebuie să fie lipide, atât animale (lapte, unt, smântână, cașcaval), cât și vegetale (soia, floarea soarelui, nuci, alune, migdale). Restul de 50% trebuie acoperit cu glucide-făinoase (paste, pâine, produse de panificație), fructe și legume.În schimb, pentru un adult, media nivelului caloric este în jur de 2.500 de kilocalorii, limitele fiind 2.000 și 4.500 pe zi. Repartiția nutrienților diferă față de copil: 20-25% proteine, 20-30% lipide (în care să predomine cele de origine vegetală), iar 55-60% glucide (provenite preponderent din legume - varză, rădăcinoase, conopidă, broccoli, fasole, vinete, ardei) și fructe (kiwi, fructe de pădure, piersici, căpșuni) și mai puțin din produse făinoase, orez, cartofi sau dulciuri.