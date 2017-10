De astăzi, vă puteţi testa gratuit pentru depistarea astmului

De astăzi, vă puteți testa gratuit pentru depistarea astmului

Una dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice din lume, astmul bronșic afectează, la nivel mondial, aproximativ 300 de milioane de persoane, iar în țara noastră, prevalența astmului la copii este în creștere. Timp de trei săptămâni, constănțenii se pot testa gratuit în cabinetele de specialitate pentru a depista această boală.În țara noastră, specialiștii esti-mează că unul din 20 de copii de vârsta școlară poate suferi de astm.„Dacă prevalența globală este de 1 - 18%, în România, din datele de care dispunem, la adulți preva-lența este de 7.48 - 10.43% În plus, comparativ cu alte țări, la noi astmul este subdiagnosticat”, aflăm de la dr. Doina Pîrîu, medic pneumolog în cadrul Centrului Medical Visamed din Constanța.În aceste condiții, Societatea Română de Pneumologie a dema-rat, începând de astăzi și până pe 18 mai, o campanie de testări gra-tuite în cabinete medicale de spe-cialitate din mai multe orașe din țară, printre care și Constanța, pentru a depista astmul bronșic. Acțiunea se desfășoară sub sloganul „Tu poți avea astm. Astmul nu te are pe tine! Astmul poate fi controlat!”.Primele semne ale astmuluiPotrivit medicilor, astmul bronșic este o boală inflamatorie cronică a căilor aeriene. Dr. Pîrîu ne explică cum se manifestă această afec-țiune.„Astmul este caracterizat prin episoade recurente de wheezing, dispnee și tuse, în special noaptea sau dimineața devreme”, spune medicul pneumolog.Printre primele simptome care v-ar putea orienta spre diagnosticul de astm bronșic sunt crizele de sufo-care însoțite de șuierături în piept sau tusea însoțită de eliminarea unei spute albicioase, gelatinoase.„Bolnavii mai pot avea senzația de constricție toracică, adică simt că îi strânge pieptul. Totodată, între crize, pacienții se pot simți perfect sănătoși sau pot avea o greutate în respirație la efort”, precizează dr. Doina Pîrîu.Pe de altă parte, medicul mai spune că există anumite afecțiuni ce pot agrava astmul bronșic, cum ar fi rinita, sinuzita sau polipoza nazală.„Majoritatea pacienților cu astm au istoric de rinită, iar între 30 și 60% din cei afectați de rinită dezvol-tă astm bronșic. Sinuzita acută sau cronică reprezintă, de asemenea, un factor de agravare a astmului, iar între 29 - 70% dintre pacienții cu polipoză nazală pot avea astm”, aflăm de la pneumologul constănțean.Sfaturi pentru a evita crizele de respirațieDr. Pîrîu îi sfătuiește pe pacienții cu astm să evite pe cât posibil inhalarea particulelor care le provoacă crizele.„Pentru acest lucru, este important să se identifice la ce substanțe este alergic bolnavul, prin testele cutanate alergice”, afirmă medicul.În același timp, pentru a evita episoadele de astm, pneumologul mai recomandă aerisirea camerei de dormit, să nu aibă praf sau lucruri care mențin praful, cum ar fi perdelele sau covoarele. De asemenea, să se aspire praful, inclusiv de pe pereți, iar perna, plapuma și salteaua să fie din material sintetic. Mai mult, trebuie evitate animalele de casă, dar și plantele de apartament sau acvariile cu pești, în special în ca-mera de dormit.Această afecțiune cronică trebuie tratată în permanență, nu numai în timpul crizelor, iar tratamentul corect previne apariția crizelor, mențio-nează dr. Doina Pîrîu: „Astmul bronșic nu este o boală vindecabilă, dar printr-un tratament zilnic, corect, se urmărește ca pacientul să ducă o viață normală între crize.”Cea mai eficientă terapie în astm este cea inhalatorie, cu ajutorul unor spray-uri ce conțin medicamente care au efect de dilatare al bronhiilor sau de reducere a inflamației bron-șice, fără a avea efecte secundare generale.Unde se fac testări gratuite la ConstanțaPentru a afla dacă suferiți de astm bronșic, vă puteți testa gratuit, luna aceasta, în diferite cabinete din Constanța.„Testul se numește spirometrie, este nedureros și simplu de făcut. Seamănă cu testarea pentru determinarea nivelului de alcool în aerul expirat, durează cinci minute, iar rezultatul se dă pe loc”, a explicat dr. Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie.Constănțenii interesați se pot testa, în perioada campaniei, la Ambulatoriul TBC din municipiu, la Centrul medical MAN, la dispensarul TBC, dar și la Spitalul TBC. Totodată, la Centrul Medical Visamed din Constanța, testările spirometrice gratuite se vor efectua de astăzi până pe 25 mai, iar programările se pot face la telefon 0721/285.696.Mai multe informații despre campanie puteți găsi pe pagina de internet www.invingeastmul.ro.