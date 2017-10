Dacă vreţi să nu aveţi colesterol, trebuie să aveţi o viaţă de sfânt!

Dacă vreți să nu aveți colesterol, trebuie să aveți o viață de sfânt!

Mai bine de jumătate dintre români au colesterolul ridicat. Să fie de vină ritmul alert de zi cu zi, alimentația „bogată“ în grăsimi sau kilogramele care se adună în lipsa exercițiului fizic constant? Fiecare își recunoaște cel puțin un obicei nesănătos. Medicii atrag atenția: dacă nu vă schimbați stilul de viață, riscați să suferiți un accident vascular cerebral sau un infarct. Colesterolul este prezent în organismul uman în mod obișnuit, fiind o substanță lipidică, răspândită în creier, nervi, mușchi, piele, inimă, etc. Este prezent, dar în cantități rezonabile, ce asigură anumite procese, precum producerea de hormoni. Astfel, organismului uman are nevoie de colesterol pentru a funcționa. Însă în momentul în care valorile colesterolului cresc vertiginos, consecințele sunt nefaste: apar afecțiunile cardiovasculare, cele mai frecvente fiind accidentul vascular cerebral și infarctul. Este foarte ușor să se ajungă în situațiile care duc la creșterea valorilor colesterolului. De altfel, medicii atrag atenția că un stil de viață în care sănătatea nu este pusă pe primul loc va avea drept consecință sigură creșterea valorii acestei substanțe. Vă enumerăm, în rândurile de mai jos, principalele aspecte pe care trebuie să le aveți în vedere pentru a nu avea probleme cu colesterolul. Alimentația V-ați obișnuit deja ca toți doctorii să vă spună să aveți grijă la ce și cum mâncați. Regimul alimentar este foarte important în prevenirea și tratarea tuturor afecțiunilor. O alimentație bazată pe grăsimi naturale, precum ouă prăjite, carne procesată, carne de vită, lapte, unt, brânză, chipsuri va duce sigur la creșterea colesterolului. Pentru a avea o inimă sănătoasă, este bine să vă țineți departe de ele. Optați în schimb pentru fructe, legume proaspete, produse bogate în fibre. Stresul - boala secolului XXI Există numeroase studii care demonstrează că există o legătură între nivelul de stres și creșterea colesterolului din sânge. De altfel, se știe că sunt persoane care în momentele stresante consumă mai multe alimente grase sau dulciuri. La fel, hormonii de stres favorizează producerea de colesterol. Kilogramele în exces Greutatea excesivă este în directă relație cu nivelul ridicat al coleste-rolului. Este de ajuns să slăbiți numai cu 10% și veți contribui, astfel, la reducerea colesterolului și îmbunătățirea stării de sănătate. Vârsta și sexul au aportul lor După ce ați depășit vârsta de 20 de ani, nivelul colesterolului a început să crească. În cazul bărbaților, această substanță scade după 50 de ani, în vreme ce la femei se menține la un nivel relativ scăzut până la menopauză, după care crește galopant. Suferiți de vreo boală? Anumite boli, precum hipotiroidismul, bolile pancreatice, respectiv diabetul și pancreatita cronică, alcoolismul, obezitatea duc la creșterea colesterolului. La fel, sarcina și administrarea unor medicamente. Fumătorii trebuie să aibă grijă Unul dintre efectele secundare ale tutunului este și creșterea coleste-rolului. În momentul în care o persoană renunță la fumat, în câteva săptămâni, nivelul colesterolului va ajunge în limitele normale. Valorile colesterolului Adulți - colesterol crescut este la un nivel egal sau mai mare de 240 mg/dl; colesterol la limită este între 200 și 239 mg/dl; colesterolul la nivel normal are mai puțin de 200 mg/dl. Copii - colesterol crescut este la un nivel egal sau mai mare de 200 mg/dl; colesterolul la limită are între 170 - 199 mg/dl; nivelul normal al colesterolului este sub 170 mg/dl.