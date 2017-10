Cursurile Lamaze - moft sau necesitate?

Femeile nasc de când lumea, așa că s-ar crede că nu mai au nevoie să învețe cum să o facă. Nimic mai fals, susțin însă specialiștii. În ziua de astăzi, femeile pot alege modul cum să aducă pe lume copiii și mai ales fără să perceapă durerea. Iar cursurile Lamaze le oferă pregătirea și răspunsurile de care au nevoie.Primele sfaturi pentru cum trebuie abordată o naștere și cum trebuie să se pregătească gravidele au apărut în secolul al XVIII-lea, într-o carte scrisă de un medic englez. De-a lungul timpului, cursurile Lamaze s-au răspândit în întreaga lume, fiind apreciate mai ales în SUA. În țara noastră, conceptul de Lamaze și-a făcut apariția după 2002, dar și până în prezent este privit cu suspiciune de unele reprezentante ale sexului frumos. Liliana Tudose, educator prenatal în cadrul Isis Medical Center, ne-a declarat că, în prezent, a urma un astfel de curs este mai degrabă o necesitate decât un moft. „Dacă ne gândim că femeile au născut de când lumea, că au știut să nască fără să facă vreo pregătire specială, am spune că un curs Lamaze poate fi un «moft». Realitatea naș-terii în vremurile noastre este dife-rită. Femeia se pregătește pentru perioada sarcinii, poate alege modul în care naște, a învățat să se autodepășească lucrând la psihicul ei. Femeia își dorește să nască fără să perceapă durerea, iar nașterea nu este numai un proces medical, ci și unul emoțional, în care frica poate intensifica durerea, iar starea de nesiguranță pe care o creează necunoscutul îi poate naște emoții negative”, a afirmat specialistul. De aceea, gravidele au nevoie de pregătire psihologică pentru momentul în care vor deveni mame. „Există o multitu-dine de informații la care au acces, care le creează o stare emoțională incertă, de aceea cursul Lamaze le oferă răspunsuri la toate întrebările pe care le au despre sarcină, naștere, nou-născut, emoțiile din această perioadă și cum ia naștere o familie”, a explicat Liliana Tudose. Când trebuie urmat cursul LamazeDe regulă, cursul Lamaze se adresează gravidelor aflate în ultimul trimestru de sarcină, care au trecut de 28 de săptămâni de graviditate. Experiența a dovedit însă că femeile din Constanța simt nevoia să afle cât mai multe chiar și dinainte de a rămâne însărcinate. „Din ce în ce mai multe femei simt nevoia să socializeze, să afle informații și să se pregătească pentru naștere încă dinainte de a rămâne însărcinate, din momentul când au aflat vestea cea bună sau chiar și după naștere, pentru că își doresc să-și îngrijească și să-și alăpteze copiii, conform ultimelor recomandări în domeniu. De aceea s-au format și grupe de curs adresate cuplurilor ce își doresc să conceapă un copil, gravidelor din trimestrul II de sarcină și grupuri de suport pentru alăptare și îngrijirea nou-născutului”, a completat educator prenatal. Astfel, în timpul cursurilor, viitoarele mămici învață despre metodele de diminuare a durerii, despre cum să respire în anumite etape ale travaliului, despre cum pot avea control asupra durerii folosind anumite poziții și mișcarea. De asemenea, „învață să aibă încredere în instinctele lor, dar și cum pot gestiona prin rațiune și cunoaștere anumite momente critice, învață cât de importantă este alăptarea și se familiarizează cu primele îngrijiri ale nou-născutului, dar vor afla și lucrurile care le pot îngrijora și cum pot fi ele prevenite”, a mai afirmat cadrul medical al Isis Medical Center. Nu există contraindicații!Cursurile sunt urmate alături de partenerii de viață, dar prezența lor nu este obligatorie. „Din ce în ce mai mulți tătici sunt implicați în timpul sarcinii în activitățile partenerelor lor, merg cu ele la controale și își doresc să fie prezenți la naștere. Dacă partenerul de viață își are rolul lui în timpul travaliului, el este cel care o susține pe mămică emoțional și îi amintește ce a învățat la curs. Dacă parte-nerul nu este prezent la curs sau la naștere, gravida va avea parte de o pregătire în care poate avea un plan de naștere personalizat. De asemenea, alături de gravidă poate fi orice altă persoană: mama, sora sau o prietenă”, a spus Liliana Tudose. Costul unui curs Lamaze este de 550 lei și nu există contraindicații pentru urmarea lui. „Pregătirea pentru naștere este teoretică, psihologică. Dacă gravida are contraindicație să facă efort fizic, atunci nu va face. Va învăța pozițiile pe care le va adopta în timpul travaliului, fără ca la curs să își solicite organismul. Contrar a ceea ce se vehiculează, cursul Lamaze nu este o pregătire fizică, ci este pregătirea pentru a trece printr-o experiență minunată cu satisfacție, încredere și deplin control asupra situației. O experiență negativă a nașterii poate crea o mamă nesigură pe ea, poate ușor tristă, care va avea un debut cu puiul ei nu așa cum și-a visat”, a adăugat educatorul prenatal. Trebuie precizat că aceste cur-suri pot fi urmate și de gravidele care urmează să nască prin cezariană. „Dacă există o indicație pentru cezariană, gravida poate participa la curs. Există o programă special realizată pentru aceste mame, care se vor opera, personalizată în funcție de experiențele prin care va trece, pentru a învăța cum să le depășească”, a completat Liliana Tudose.