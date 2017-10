Cursuri postuniversitare "One health", la noi în ţară

Cursuri postuniversitare "One health", la noi în țară

Academicianul Nicolae Manolescu, președintele One Health România, a declarat că noul concept medical global "One health" impune o specializare care să penduleze între medicina umană, cea veterinară, ingineria de mediu, agricultură și industria alimentară, iar în acest sens se dorește realizarea unor cursuri postuniversitare care să cuprindă toate aceste specialități."Conceptul medical global One health a fost lansat în SUA în anul 2003, iar în anul 2009, Uniunea Europeană a început să cocheteze cu acest concept. În anul 2014, conceptul a fost lansat la București ca un concept de bază al Europei. Într-o perioadă scurtă, 2014-2017, există deja preocuparea de a forma specialiști, pentru că One health reclamă obligatoriu prezența unui nou specialist care să penduleze între medici umani, medici veterinari, ingineri de mediu, specialiști din industria alimentară, specialiști din toate ramurile agriculturii. Astfel, se dorește realizarea cursurilor postuniversitare One health în România", a declarat astăzi, presei, Nicolae Manolescu.Sursa: agerpres.ro