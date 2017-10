Cursuri în medicina de urgenţă pentru asistenţii medicali

Cursuri în medicina de urgență pentru asistenții medicali

Asistentii medicali vor putea, din toamna acestui an, sa faca un curs de atestat in urgenta. Cursurile, organizate de Ministerul Sanatatii, sunt adresate asistentilor medicali din Serviciile de Ambulanta, dar si celor care lucreaza in Unitatile de Primiri Urgente din cadrul spitalelor.Durata studiilor este de trei luni, iar in fiecare an vor avea loc cate patru cursuri de acest gen. In fiecare serie vor fi pregatiti cate 15 asistenti medicali, iar cursurile vor avea loc in 18 centre din tara. Asistentii medicali isi vor primi salariul integral pe tot parcursul celor trei luni de curs. De asemenea, toate aceste cheltuieli vor fi suportate de catre Ministerul Sanatatii, scrie paginamedicala.ro.