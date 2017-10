Cursuri gratuite pentru asistente medicale, organizate la Constanţa

Cursuri gratuite pentru asistente medicale, organizate la Constanța

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania beneficiar al proiectului “Dezvoltarea competentelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piata inclusiva a muncii - FEMIN” POSDRU/144/6.3/S/128729, organizeaza in judetele Vrancea, Galati si Constanta (regiunea Sud-Est), 5 ateliere de lucru, pe problematica reconcilierii dintre viata de familie si cariera, la care vor participa 200 femei angajate in sistemul sanitar, inscrise in grupul tinta al proiectului..