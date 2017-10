Cursuri de prim ajutor pentru elevii constănţeni

Cursuri de prim ajutor pentru elevii constănțeni

Viața unei persoane accidentate depinde, într-o mare măsură, de momentul acordării primului ajutor și de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului. Dacă te-ai aflat vreodată în situația de a primi sau de a acorda primul ajutor unei persoane, cu siguranță știi cât de important este un curs de prim ajutor. În acest context, pe 29 martie, la ora 10.00, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, va avea loc, în cadrul „Cafenelei pro-sănătate”, deschiderea unor cursuri de prim ajutor, adresate familiei din societatea românească - părinți, profesori, elevi/tineri care își desfășoară activitatea la nivelul unităților de învățământ preuniversitare și din comunitatea locală. Cursul este susținut de specialiști din cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie România - filiala Constanța și se finalizează cu certificat de absolvire. „Cursul are o durată de 4 ore/zi (teorie și practică), iar după absolvire, veți fi capabil să acordați primul ajutor în caz de pierderea cunoștinței, stop cardio-respirator, hemoragii, luxații, entorse, arsuri (în caz de electrocutare sau insolație), înec. Acest demers este inițiat de Societatea Națională de Cruce Roșie România - filiala Constanța, Fundația «Clubul părinților Plus D», Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar și Asociația de părinți a Colegiului Național «Mircea cel Bătrân» Constanța”, explică Adrian Topor, președintele Fundației „Clubul părinților Plus D”.