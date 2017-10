Cursul gratuit pentru gravide, un ghid pentru viitoarele mămici

Primul curs gratuit pentru gravide despre sănătatea oro-dentară a răspuns cu succes tuturor întrebărilor și curiozităților viitoarelor mămici.Într-o atmosferă relaxată și caldă, atât medicii dentiști din cadrul „Academiei de Zâmbete”, cât și psihologul partener de la clinica Euromaterna au explicat fiecare pas pe care femeile însărcinate ar trebui să-l urmeze pentru a nu-și periclita sarcina. Fiecare gravidă prezentă la curs a completat un formular care conține întrebări despre igiena dentară și controlul medical. „Vrem să evidențiem importanța acestui curs pentru a putea vedea problemele cu care se confruntă și gradul de informare. În funcție de feed-back, vom continua programul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Raluca Petre, medic dentist al „Academiei de Zâmbete”.„În timpul sarcinii, toate afecțiunile au tendința să se accentueze!“ Schimbările hormonale care se produc în corpul femeii atunci când este însărcinată sunt deosebite. De aceea, fiecare viitoare mămică trebuie să fie bine informată cu privire la toate bolile care pot surveni în cazul sarcinii și cât de grave sunt repercusiunile asupra copilului dacă ele nu sunt tratate. Medicul Raluca Petre a exemplificat câteva dintre aceste pericole. r Gingivita de sarcină reprezintă o inflamare a gingiei datorată creșterii nivelului hormonal, care influențează circulația la nivelul gingiei. Această afecțiune poate genera diabet sau boli cardio-vasculare la mamă, naștere prematură și bebeluși supraponderali. În cele mai grave cazuri, se poate ajunge chiar la avort spontan. r „Tumorile de sarcină” care nu au implicații maligne, dar care se manifestă sub forma unor sângerări în timpul periajului. Această afecțiune se mai numește și nod benign, adică o umflătură apărută pe gingie care va trece la șase luni după naștere. Dacă totuși aceasta nu dispare, poate fi îndepărtată de medicul dentist. r Parodontoza este o infecție cronică a gingiilor care declanșează nașterile premature, complicații obstetrice și bebeluși subponderali.„Importanța sănătății oro-dentare în timpul sarcinii este esențială”A doua parte a cursului a fost dedicată igienei dentare și informării asupra tratamentelor sau intervențiilor medicale nerecomandate. Astfel, medicii au vorbit despre importanța unei îngrijiri adecvate, dar și despre ce trebuie evitat în timpul sarcinii: „Dacă la nivelul gurii avem bacterii, ele se duc mai departe și creează probleme digestive. Tartrul neîndepărtat la timp se transformă în placă bacteriană, iar acest cerc vicios provoacă alte probleme, chiar și de natură cardiacă”. Printre informațiile primite, gravidele au aflat că igienizarea profesională trebuie făcută de două ori pe an și că toate problemele dinților trebuie rezolvate înainte de instalarea sarcinii. Acest sfat vine cu precizarea că tratamentele stomatologice pot implica expunerea la radiații, anestezii și medicamente care sunt dăunătoare dezvoltării copilului.Prezent la eveniment, psihologul din cadrul clinicii Euromaterna, partener al „Academiei de zâmbete” în acest proiect, a vorbit despre importanța sănătății psihice în timpul sarcinii. „Nu rămâneți cu starea anxioasă! Trebuie să fiți pregătite pentru momentul nașterii, ca să nu intervină depresia post-partum”, a declarat Elena Tănase, psiholog Euromaterna. Aceasta a mai subliniat faptul că este de preferat ca gravidelesă-și rezolve toate problemele emoționale înainte să rămână însărcinate, pentru că orice agresiune asupra mamei poate declanșa o naștere prematură sau probleme psihice la copil. La finalul cursului, s-a ținut o sesiune de întrebări, discuții libere și cadouri din partea „Academiei de Zâmbete”. În plus, fiecare dintre cele 20 de invitate a primit din partea dentiștilor câte o consultație gratuită și un plan de tratament oferite de medicii Raluca Petre și Corina Niamani. În funcție de feed-back și de suportul pe care speră să îl primească pe viitor de la autoritățile locale, dar și de la alți colegi din lumea medicală, organizatorii vor organiza cât mai des cursuri de informare. Până atunci, partenerul Euromaterna invită viitoarele mămici la cursurile organizate în fiecare săptămână, luni, miercuri și vineri, în cadrul clinicii, la ora 17:00.