Curs Lamaze pentru mămicile din Constanţa

Curs Lamaze pentru mămicile din Constanța

„Mi-e frică de momentul nașterii”, „nu știu ce mă așteaptă și cum o să mă descurc când o să nasc”, sunt doar două dintre întrebările și totodată temerile pe care orice femeie le are vizavi de momentul nașterii. De aceea, gravidele care se pregătesc de această nouă etapă din viața lor și au nevoie de informații care să le ajute să-și gestioneze emoțiile, pot urma noul curs Lamaze din cadrul BB Center din Constanța.„Începem un nou curs de pregătire pentru naștere și alăptare!Un Curs Lamaze nu este un simplu curs unde prezentăm imagini teoretice, unde avem o simplă predare a noțiunilor. Un curs Lamaze înseamnă pregătirea psihologică pentru momentul în care veți deveni părinți. Veți parcurge o programă, cu naturalețe, iar întrebările și răspunsurile vor curge și veți realiza că acest curs este exact ce aveați nevoie! În plus, fiecare femeie are nevoie de un plan concret cu ajutorul căruia să înceapă să își crească bebelușul”, explică Liliana Tudose, consilier Lamaze.