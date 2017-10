Curs de medicină materno-fetală la Euromaterna

În perioada 19-20 septembrie 2014, Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Euromaterna in colaborare cu Colegiul Medicilor si Universitatea de Medicina Ovidius, organizeaza cursul "UP-TO-DATE IN SARCINA SI INFERTILITATE" .Obiectivul acestui curs este sa stabileasca o retea interactiva, computer-based, la nivel national care sa cuprinda specialisti in medicina materno-fetala, geneticieni, pediatri si specialisti in chirurgia infantila, si care sa ofere posibilitatea unui consult second-opinion in timp real. Acesta este un obiectiv ambitios la care Spitalul Euromaterna doreste sa participe activ prin initierea unor Sesiuni Stiintifice cu participare internationala.